Семин заявил, что Алексей Миранчук хочет продлить контракт и остаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук согласился на все предложенные клубом условия по продлению контракта и намерен остаться в команде.

«Миранчук согласен со всеми предложенными клубом условиями по продлению контракта. Он хочет остаться в «Локомотиве», – сказал Семин.

Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» истекает осенью следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников в РФПЛ 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.