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  • Семин заявил, что Алексей Миранчук хочет продлить контракт и остаться в «Локомотиве»

Семин заявил, что Алексей Миранчук хочет продлить контракт и остаться в «Локомотиве»

13 ноября 2016, 15:26
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук согласился на все предложенные клубом условия по продлению контракта и намерен остаться в команде.

«Миранчук согласен со всеми предложенными клубом условиями по продлению контракта. Он хочет остаться в «Локомотиве», – сказал Семин.

Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» истекает осенью следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников в РФПЛ 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (3)
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Cosh18
1479041017
Отлично!
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Joko21
1479045482
он сам должен быть заинтересован в том, что бы играть за Локомотив! Ему нужно в первую очередь играть и прогрессировать, а не сидеть на лавке. Да, он безусловно талантливый и подающий надежды игрок, но сколько таких было историй, когда выбирали деньги, а не игровую практику так и пропадая с радаров.
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Dammit
1479053083
Если это правда, то новость отличная. Сколько времени уже не было в Локо своего собственного и талантливого игрока. Кстати,в эту новость верю, ибо Палыч не имеет привычки давать ложные надежды
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