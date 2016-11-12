СМИ опровергли слухи о продлении «Спартаком» контракта с Каррерой

Как сообщает источник, близкий к «Спартаку», появившаяся сегодня в прессе информация о переговорах между руководством красно-белых и главным тренером команды Массимо Каррерой по поводу продления контракта, не соответствует действительности. Напомним, нынешнее соглашение итальянского специалиста действительно до середины 2018 года.

«Появившаяся информация – чушь, у Массимо действующий контракт до лета 2018 года, который был подписан не так давно, и начинать в данном случае переговоры о новом соглашении нелогично. После нескольких выходных дома, Массимо в четверг вернулся в Москву из Бергамо, при этом вернулся один, без семьи и без своего юриста, присутствие которого в случае переговоров о новом контракте было бы необходимо. Более того, еще полностью не укомплектован тренерский состав и до зимнего перерыва этого абсолютно точно не произойдет, а изменения возможны только после завершения первой части чемпионата России. Массимо все устраивает в клубе на данном этапе, никаких планов по отъезду у него нет, он планирует отработать свое соглашение», – сообщил источник.

После 13-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, набрав 31 очко.