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  • СМИ опровергли слухи о продлении «Спартаком» контракта с Каррерой

СМИ опровергли слухи о продлении «Спартаком» контракта с Каррерой

12 ноября 2016, 15:41
16

Как сообщает источник, близкий к «Спартаку», появившаяся сегодня в прессе информация о переговорах между руководством красно-белых и главным тренером команды Массимо Каррерой по поводу продления контракта, не соответствует действительности. Напомним, нынешнее соглашение итальянского специалиста действительно до середины 2018 года.

«Появившаяся информация – чушь, у Массимо действующий контракт до лета 2018 года, который был подписан не так давно, и начинать в данном случае переговоры о новом соглашении нелогично. После нескольких выходных дома, Массимо в четверг вернулся в Москву из Бергамо, при этом вернулся один, без семьи и без своего юриста, присутствие которого в случае переговоров о новом контракте было бы необходимо. Более того, еще полностью не укомплектован тренерский состав и до зимнего перерыва этого абсолютно точно не произойдет, а изменения возможны только после завершения первой части чемпионата России. Массимо все устраивает в клубе на данном этапе, никаких планов по отъезду у него нет, он планирует отработать свое соглашение», – сообщил источник.

После 13-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, набрав 31 очко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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AVAR-05
1478957806
холодно ему)))))))))))))
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AVAR-05
1478957895
какой нормальный тренер приедет в Россию,что бы добывать трофеи на огородах в мороз?????
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zadira56
1478959214
Вряд ли дотянет до середины 2018 года. Это же "крючкохвостская" недокоманда. Минусуйте мясные)))
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СашкаГуров
1478965153
ВЯС
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Мясной Упырь
1478966038
в этом году ,Спартак отъипет всех и вся и возьмет с легкостью чемп...завидуйте молча бомжекони
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ijgiz
1478972608
думаю этот то не дотянет
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