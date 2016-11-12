Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» намерен продлить контракт с Каррерой

12 ноября 2016, 14:17
4

«Спартак» хочет продлить сотрудничество с главным тренером Массимо Каррерой. В настоящее время стороны ведут переговоры. Нынешний контракт с итальянским специалистом рассчитан до лета 2018 года. По данным итальянских источников, его зарплата составляет 1,5 миллиона евро в год.

«Спартак» действительно ведет переговоры о новом соглашении с Каррерой. Вот и славно», – написал на своей странице в Twitter журналист ТАСС Максим Алланазаров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxim Nik
1478951796
Повезло итальянцу.
Ответить
товрос
1478952817
на хер ему ЮВЕНТУС,в Москве платят не хуже
Ответить
айор балдёжник
1478954782
Неплохо
Ответить
Диктор
1478969351
Да его надо оставлять.
Ответить
Главные новости
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
6
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
3
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
6
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
24
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
20
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+