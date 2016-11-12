«Спартак» намерен продлить контракт с Каррерой

«Спартак» хочет продлить сотрудничество с главным тренером Массимо Каррерой. В настоящее время стороны ведут переговоры. Нынешний контракт с итальянским специалистом рассчитан до лета 2018 года. По данным итальянских источников, его зарплата составляет 1,5 миллиона евро в год.

«Спартак» действительно ведет переговоры о новом соглашении с Каррерой. Вот и славно», – написал на своей странице в Twitter журналист ТАСС Максим Алланазаров.