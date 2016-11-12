«Локомотив» будет добиваться дисквалификации Диарра

«Локомотив» обратится в ФИФА с просьбой дисквалифицировать бывшего игрока железнодорожников Лассану Диарра, если он не рассчитается с задолженностью. Об этом сообщил президент московского клуба Илья Геркус.

«Диарра нам должен 10,5 миллиона евро. Мы выиграли дело в CAS, но игрок деньги не отдал. Сейчас ищем возможности, как их с него взыскать. Можно попытаться его дисквалифицировать, сказать, раз ты денег по решению CAS не платишь, то играть больше не будешь.

Мы принимаем меры, сутяжничаем, пытаемся. Например, готовимся к дисквалификации, совершаем предварительные шаги. Это делается не одной кнопкой – надо подготовить какие-то пакеты и куда-то пожаловаться», – сказал Геркус.

Напомним, Диарра выступал за «Локомотив» в 2013–2014 годах. Перед началом сезона-2014/15 футболист не явился на предсезонный сбор, после чего «Локомотив» разорвал контракт. ФИФА признала расторжение законным, обязав игрока выплатить неустойку. Диарра пытался опротестовать решение в CAS, но проиграл дело.