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Вице-президент «Терека»: «Сократить финансирование? Рамзан Ахматович нас не оставит»

11 ноября 2016, 17:44
3

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал предложение сократить финансирование клубов из госбюджета. Функционер высказал надежду, что Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не оставит команду без поддержки.

«Думаю, для любой бюджетной команды это создаст определенные проблемы. Но наш Глава республики Рамзан Ахматович в еще более тяжелых условиях поддерживал «Терек». Уверен, он продолжит поддерживать коллектив, мы найдем спонсоров и останемся на плаву. Сейчас непростые экономические времена. Мы с пониманием отнесемся к такому решению, но я бы не хотел, чтобы нас лишили каких-то бюджетных возможностей, вливаний», – заявил Алханов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (3)
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Aztec58
1478879236
Ага, Минфин РФ уже робко предлагал сократить размер вливаний дензнаков в Чечню, но ГлавДжигит наотрез отказался брать мелочь.
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