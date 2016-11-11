Вице-президент «Терека»: «Сократить финансирование? Рамзан Ахматович нас не оставит»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал предложение сократить финансирование клубов из госбюджета. Функционер высказал надежду, что Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не оставит команду без поддержки.

«Думаю, для любой бюджетной команды это создаст определенные проблемы. Но наш Глава республики Рамзан Ахматович в еще более тяжелых условиях поддерживал «Терек». Уверен, он продолжит поддерживать коллектив, мы найдем спонсоров и останемся на плаву. Сейчас непростые экономические времена. Мы с пониманием отнесемся к такому решению, но я бы не хотел, чтобы нас лишили каких-то бюджетных возможностей, вливаний», – заявил Алханов.