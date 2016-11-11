Гендиректор «Терека»: «Клуб не будет вмешиваться в работу «Матч ТВ» по комментаторам»

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не собирается вмешиваться в работу «Матч ТВ» в плане назначения комментаторов на матчи команды. Напомним, грозненцы направили письмо к каналу с просьбой не назначать комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля освещать матчи «Терека».

«Мы письмо отправили на следующий день после матча, обратились с просьбой не назначать Журавеля на наши матчи. Дальше «Матч ТВ» решит – это их сотрудник. На этом инцидент исчерпан – в работу холдинга мы вмешиваться не можем. Мы высказали свое пожелание», – заявил функционер.