Семин: «Локомотив» близок к выходу из кризиса»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что команда близка к выходу из «черной полосы».

«Думаю, мы близки к этому. Чтобы говорить о выходе из черной полосы, наверное, надо завершить первую часть чемпионата, так что дождемся декабря. Но я вижу, что движемся в правильном направлении. Футболисты понимают нашу игровую модель. Думаю, сейчас дела обстоят значительно лучше.

Сейчас надо думать о решении наших основных задач. Один из этапов в этом направлении мы выполнили: вышли в четвертьфинал Кубка России. Решительно настроены выиграть этот турнир, и у нас хорошие шансы. Другая задача – поправить положение дел в чемпионате. По качеству игры мы сейчас выглядим лучше, чем в начале пути, и думаю, что очки к нам тоже придут», – признался Семин.

После 13-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды Семина 15 очков.