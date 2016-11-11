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Семин: «Локомотив» близок к выходу из кризиса»

11 ноября 2016, 10:55
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что команда близка к выходу из «черной полосы».

«Думаю, мы близки к этому. Чтобы говорить о выходе из черной полосы, наверное, надо завершить первую часть чемпионата, так что дождемся декабря. Но я вижу, что движемся в правильном направлении. Футболисты понимают нашу игровую модель. Думаю, сейчас дела обстоят значительно лучше.

Сейчас надо думать о решении наших основных задач. Один из этапов в этом направлении мы выполнили: вышли в четвертьфинал Кубка России. Решительно настроены выиграть этот турнир, и у нас хорошие шансы. Другая задача – поправить положение дел в чемпионате. По качеству игры мы сейчас выглядим лучше, чем в начале пути, и думаю, что очки к нам тоже придут», – признался Семин.

После 13-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды Семина 15 очков.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
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TERIA-76
1478853027
ЮПС так держать!
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momwig_
1478854421
Вообще, Семину и Локомотиву я почему-то искренне желаю удачи. Не в матчах с нами и не выше нас - это понятно, но в целом - пусть у них всё будет хорошо.
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mdu86
1478855146
Удачи и побед Локомотиву!
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alex kidn
1478860134
Только Локо только победа
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ljrljr0505
1478862186
скорее бы
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SpazMatikus
1478867136
Тот редкий тренер,который умеет ставить красивый футбол,из наших.Поэтому пожелаю ему удачи интересно будет наблюдать за Локо с Семиным
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APchelov
1478874043
Сперва сделай! Потом хвастай успехами паровоза ))
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dzhanavar
1478935615
Удачи тебе,Палыч... Локо твоя команда...
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