Шмаров: «Каррера заставил «Спартак» работать с полной отдачей»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров рассказал о том, почему при Массимо Каррере московский клуб идет на первом месте в таблице российской Премьер-лиги.

«Лидер этого «Спартака» — Каррера! Он очень хорошо руководит командой со скамейки, раз она так сегодня играет. Работу Аленичева тут тоже нельзя исключать. Но я все же думаю, что Каррера заряжает команду своей энергией на борьбу, на самоотдачу. Работать на поле с полной отдачей парней заставил именно итальянец», – сказал Шмаров.

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 31 очко в 13-ти проведенных матчах. На три очка от красно-белых отстает идущий вторым «Зенит».