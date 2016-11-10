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  • Шмаров: «Каррера заставил «Спартак» работать с полной отдачей»

Шмаров: «Каррера заставил «Спартак» работать с полной отдачей»

10 ноября 2016, 11:40
6

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров рассказал о том, почему при Массимо Каррере московский клуб идет на первом месте в таблице российской Премьер-лиги.

«Лидер этого «Спартака» — Каррера! Он очень хорошо руководит командой со скамейки, раз она так сегодня играет. Работу Аленичева тут тоже нельзя исключать. Но я все же думаю, что Каррера заряжает команду своей энергией на борьбу, на самоотдачу. Работать на поле с полной отдачей парней заставил именно итальянец», – сказал Шмаров.

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 31 очко в 13-ти проведенных матчах. На три очка от красно-белых отстает идущий вторым «Зенит».

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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policepnz
1478768677
вообще Красавчегг!
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МЯСО87
1478770303
Каррера как 911 одноименный порше взрывной и заряженный!
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muromen
1478772275
А таблеток он ещё привёз?! Или закись азота?!)))
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muromen
1478772356
Спартак-Амкар, Терек-Спартак, Крылья Советов-Спартак, Спартак-Рубин! Придётся очень попотеть!
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momwig_
1478775842
Как они все любят Аленичева припомнить... Его работу никто и не исключает, слава Богу, игроки не растеряли форму и игровые навыки совсем - на том ему и спасибо. Но прогресс при Каррере очевиден настолько же. как было очевидно его отсутствие за год при Аленичеве. При всем уважении к Д.А.
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Юрий Крутько
1478791993
Насчет Андрея Тихонова, все верно-при нем, как Енисей попер...Может следующим будет в Спартаке...А пока, Каррера(он просто молодец!) на высоте,есть игра и результат,(от добра добра не ищут)замена не нужна!
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