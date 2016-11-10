«Локомотив» интересуется Джикией

«Локомотив» активно интересуется защитником «Амкара» Георгием Джикией. Напомним, что 22-летний футболист является воспитанником железнодорожников.

В данный момент защитник находится в расположении национальной сборной России, которая готовится к товарищескому матчу против Катара. По словам официального представителя футболиста Вадима Шпинева, вызов его клиента в главную команду страны стал причиной интереса со стороны топ-клубов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Джикия провел 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.