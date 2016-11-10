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«Локомотив» интересуется Джикией

10 ноября 2016, 07:57
17

«Локомотив» активно интересуется защитником «Амкара» Георгием Джикией. Напомним, что 22-летний футболист является воспитанником железнодорожников.

В данный момент защитник находится в расположении национальной сборной России, которая готовится к товарищескому матчу против Катара. По словам официального представителя футболиста Вадима Шпинева, вызов его клиента в главную команду страны стал причиной интереса со стороны топ-клубов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Джикия провел 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Джикия Георгий
Комментарии (17)
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Munez89
1478754251
Я бы на месте Джикии вернулся в Локо, в нынешней ситуации в которой Локо находится есть шанс зацепиться за основу.
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bumer_moscow
1478754418
Нужен нап а не защитник.
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овертайм
1478756054
норм игрок, но надо в атаку когото брать и срочно
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alexis02lion
1478759808
А смысл уходить? Где сейчас Амкар, а где Локо. Тем более даже приглашение в сборную не ставит его автоматически в основу Локо, а в Перми он безоговорочно основной. Так что только за большие деньги и при наличии других вариантов у Пермяков. Уж лучше в тот же Краснодар, чем в Локо сейчас продавать.
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Вингер91
1478759835
Как всё-таки типично для больших команд сперва забраковать толкового парня, а потом, когда он заиграет в клубе попроще, пытаться его вернуть.
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mdu86
1478761110
Джикия я так понимаю центральный защитник. В Локо Пейчинович и Чорлука железно основные, а значит идти к ним на подмену(в случае травм и дисквалификаций)... Наверняка зарплату предложат ему больше чем в Амкаре, поэтому перед ним встанет выбор...
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bset
1478762658
Почему ЦСКА не интересуется? Хотя бы одного защитника надо сменить. А там и второго со временем, либо Чернов подтянется
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Антибиотик
1478762748
Опять "Известия" приписывают Локомотиву выдуманные ими же самими, трансферы.
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x-x-x-x-x
1478764914
пока только слухи и не известно на сколько обоснованы
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FCShakhtar
1478793104
Думаю цена вопроса в районе 7-8 миллионов баксов
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