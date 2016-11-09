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«Терек» оштрафован за использование громкоговорителя в поддержку команды

9 ноября 2016, 18:30
11

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес ряд решений по итогам матча «Терека» с «Зенитом» (2:1) в рамках 13-го тура РФПЛ. Грозненский клуб в общей сложности за различные нарушения оштрафован на 70 тысяч рублей.

«В матче «Терек» — «Зенит» было нарушение регламента соревнований грозненским клубом, поскольку оборудование стадиона весь матч использовалось для поддержки команды – имеется в виду громкоговорящее средство. За это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Также болельщики «Терека» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (11)
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Каратель помойников
1478708744
ох уж это кдк,уже не знают как бабла срубить,хотя теперь расценки на "попиздеть на весь стадион во время матча" известны-плати полтос и развлекайся))) по ходу это новая услуга от кдк)))
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dyema
1478712519
Недавно тут писал, что штраф будет соточка и ничего не изменится - ошибся, полтишок. Точно ничего не изменится!)))
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maxon1256
1478718267
круг замкнулся. бюджет рф-чечня-терек-бюджетная организация
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Zeff
1478720250
Повеселились за государственные деньги. На Спартак не дадут. Придётся матч сдать.
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Zeff
1478729987
( плюс "Секретное соглашение" - сдать матч Спартаку - 0:1).
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СОКОЛ САРАТОВ
1478758696
маловато будет
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kimi2005
1478798223
Круто Рамзан наверное этими деньгами подтирается
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eleng
1478839531
Вот это наказали, аж мурашки. " Ссут" ведь, оно и понятно.
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