«Терек» оштрафован за использование громкоговорителя в поддержку команды

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес ряд решений по итогам матча «Терека» с «Зенитом» (2:1) в рамках 13-го тура РФПЛ. Грозненский клуб в общей сложности за различные нарушения оштрафован на 70 тысяч рублей.

«В матче «Терек» — «Зенит» было нарушение регламента соревнований грозненским клубом, поскольку оборудование стадиона весь матч использовалось для поддержки команды – имеется в виду громкоговорящее средство. За это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Также болельщики «Терека» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.