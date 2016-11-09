Маслов: «Амкар» же хочет существовать и играть в РФПЛ, поэтому мы должны продавать футболистов»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов отметил, что клуб вынужден искать футболистов, за которых не требуется выплачивать отступные, а далее доводить их до определенного уровня, чтобы продать.

«Сейчас на эйфории можно сказать все что угодно: «Амкар» на шестом месте, супер! Но здорово и супер могло бы быть, если бы мы были первыми в турнирной таблице, а совсем плохо — если бы мы были последними. Со своей стороны скажу следующее: хорошо, что так получилось сработать, получилась хорошая селекция.

Есть клубы, которые хотят завоевывать кубки, и они вынуждены покупать игроков. «Амкар» же хочет существовать и играть в РФПЛ, поэтому мы должны продавать футболистов. Такие клубы, как наш, могут существовать только за счет открытия новых талантов, с их последующей продажей. Берем игрока бесплатно, пытаемся раскрыть его индивидуальные качества и продаем. Дальше – так же, только уже чуть выше», – заявил Маслов.