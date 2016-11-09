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  • Семшов: «Хиддинк привил нам не только европейский стиль игры, но и перемены в быту»

Семшов: «Хиддинк привил нам не только европейский стиль игры, но и перемены в быту»

9 ноября 2016, 01:00
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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером национальной команды Гусом Хиддинком.

–Гус привил нам не только европейский стиль игры, но главное – перемены в быту, отношение тренеров к футболистам. С появлением Гуса все стало кардинально меняться. И сейчас такое доверие к игрокам – уже норма.

– Хиддинк – лучший тренер из числа тех, с кем вы работали?

– В сборной – безусловно, при нем я отыграл максимальное количество матчей за сборную. Он мне доверял.

– Говорите так, даже несмотря на замену на 30-й минуте в одном из матчей?

– Даже так – то была игра с Англией в гостях. Думал, что надолго сел в запас, но спустя месяц состоялся ответный матч с англичанами, и я вышел в стартовом составе!

– Гус что-то потом объяснил?

– Да, зимой на сборе в Турции. Он сказал, что при игре в три защитника и при моей позиции, опорного полузащитника, я должен был занимать свою зону. «А ты бегал подчищать то направо, то налево, – сказал мне Хиддинк. – Тебя кто-то подчистил в тех ситуациях, когда у наших ворот создавали моменты? Нет? Тогда занимайся в следующий раз своим делом, а не оголяй зону».

– Какой момент спустя годы вспоминается больше всего?

– Много памятного – и об игровых моментах, и о психологии. Первый матч отбора к ЧМ-2010 – с Уэльсом, когда Бэйл не забил пенальти. На предыгровой тренировке мы отрабатывали модель игры с валлийцами – на случай форс-мажора, вдруг пригодится. И при счете 1:1 мы эту модель применили, забив гол. За два дня до игры со Швецией на Euro-2008, после утренней тренировки, Гус сказал, чтобы никого после обеда на базе не видел: «Можете делать все что угодно. Езжайте на рыбалку, встретьтесь с родными, погуляйте в городе». Мы поехали со Славой Малафеевым в город. Болельщики и ветераны, встречая нас, были в ужасе: «Почему к игре не готовитесь? Ваш тренер сошел с ума!» Матч со шведами был ключевой, и Гус сделал так, чтобы снять напряжение, – сказал Семшов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия
Комментарии (1)
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арейская
1478646755
А чем сейчас занимается Игорь, знаю что одно время он мелькал на телевидение?
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