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  • Мутко: «У всех региональных клубов большие проблемы. Самое простое – просить деньги из бюджета»

Мутко: «У всех региональных клубов большие проблемы. Самое простое – просить деньги из бюджета»

8 ноября 2016, 22:30
30

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о финансовой ситуации в региональном футболе.

«Не только у «Луча» – у всех региональных клубов большие проблемы. Этим надо постоянно заниматься, смотреть. Надо сесть в регионе всем заинтересованным людям и определиться – нужен клуб или не нужен, нужен футбол или не нужен футбол. Если нужен, то надо заниматься этим серьезно. Самое простое – написать письмо и просить деньги из бюджета. Надо искать партнеров, спонсоров, заинтересованных людей, прозрачным клуб делать, с бюджетом открытым. Надо ориентироваться на собственных доморощенных игроков. Если будет такая политика, то все будет нормально.

Надо этим заниматься постоянно и быть открытыми перед спонсорами, партнерами. То же самое, что мы делаем сейчас в РФС – отчитываемся по всем инвестициям, по каждым программам. Партнеры нам доверяют», – сказал Мутко.

Напомним, ранее игроки «Луча-Энергии» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Луч Мутко Виталий
Комментарии (30)
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roman230582
1478633611
Проблемы в регионах есть и не только в футболе
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ttter
1478635442
Во многих регионах люди работают на то чтобы покушать и за хату заплатить,пенси и прочие льготы просто мизерные,медицина-0 и о каком футболе вообще можно говорить?
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Azenkur
1478636418
Какая страна - такой и футбол(
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Бестолковый
1478636742
С такой политикой скоро останутся играть Зенит, Спартак, Терек и Рубин. Зато вопреки всему мы построим стадионы к ЧМ-2018 и проведем его чего бы это не стоило. Чтоб нам все завидовали. Ведь все должны знать что Путин нас ведет верным путем, и он думает о нас россиянах день и ночь.
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slavа0508
1478638658
В регионах просто нет такого большого бизнеса,,,,,хоть где то и добывают газ и нефть но всё это уходит в В Москву и Питер,,,,,,А Газпром вообще должен поидее не в Зенит гос бабло вкладывать а в клубы от куда он этот газ качает темболее это гос компания
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Небесная
1478647064
Самое простое - просить деньги из бюджета, который я с чинушами уже попилил
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kykyi
1478670267
Система такая, сами регионы просят деньги у центра, всегда. Вначале все налоги в центр, а потом послушным с барского плеча, крохи. И ни какой прозрачности бюджетов не будет, как и во всей стране. И ни каких инвестиций. А языком молотить Мутко умеет, хотя сам знает, что все это чушь.
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ftftd
1478676291
В России некому не что не нужно, кроме как разворовывать бюджет. Гиблая страна.
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vgarakh
1478677619
В регионах полный завал и не только в футболе, может в Москве об этом не знают?
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APchelov
1478687366
Насчёт СЕСТЬ... Может, и вправду некоторыми товарищами следует заняться соответствующим органам?
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