Мутко: «У всех региональных клубов большие проблемы. Самое простое – просить деньги из бюджета»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о финансовой ситуации в региональном футболе.

«Не только у «Луча» – у всех региональных клубов большие проблемы. Этим надо постоянно заниматься, смотреть. Надо сесть в регионе всем заинтересованным людям и определиться – нужен клуб или не нужен, нужен футбол или не нужен футбол. Если нужен, то надо заниматься этим серьезно. Самое простое – написать письмо и просить деньги из бюджета. Надо искать партнеров, спонсоров, заинтересованных людей, прозрачным клуб делать, с бюджетом открытым. Надо ориентироваться на собственных доморощенных игроков. Если будет такая политика, то все будет нормально.

Надо этим заниматься постоянно и быть открытыми перед спонсорами, партнерами. То же самое, что мы делаем сейчас в РФС – отчитываемся по всем инвестициям, по каждым программам. Партнеры нам доверяют», – сказал Мутко.

Напомним, ранее игроки «Луча-Энергии» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам.