Каррера: «Хочу начать учить русский язык»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил свое намерение начать обучение русскому языку. По словам итальянского специалиста, в настоящее время он пользуется услугами трех переводчиков.

«Отношения с прессой? Великолепные: я не понимаю, что обо мне пишут. Но хочу начать учить русский. Как обстоят с ним дела? Боккетти говорит по-русски и поначалу он был переводчиком. Сейчас у меня их три: на русский, английский и испанский. Потому что в команде есть иностранцы. Когда я говорю, звучат сразу много голосов, как на ассамблее ООН», – приводит слова Карреры La Stampa.