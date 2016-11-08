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Каррера: «Хочу начать учить русский язык»

8 ноября 2016, 17:59
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил свое намерение начать обучение русскому языку. По словам итальянского специалиста, в настоящее время он пользуется услугами трех переводчиков.

«Отношения с прессой? Великолепные: я не понимаю, что обо мне пишут. Но хочу начать учить русский. Как обстоят с ним дела? Боккетти говорит по-русски и поначалу он был переводчиком. Сейчас у меня их три: на русский, английский и испанский. Потому что в команде есть иностранцы. Когда я говорю, звучат сразу много голосов, как на ассамблее ООН», – приводит слова Карреры La Stampa.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Каратель помойников
1478618545
да всё у него получится,если у человека есть желание и стремится к чему то-то обязательно получится
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478618622
Заголовок через месяц: Каррера: «Завтра начну учить русский язык»... Заголовок спустя два месяца: Каррера: «Начинаю учить русский язык»... Заголовок от 23.02.17: Каррера: «Выучил русскую букву "А"» Заголовок от 08.03.17: Каррера: «Выучил первое русское трехбуквенное слово - гол»... Заголовок от 01.04.17: Каррера: «Выучил все русские буквы»... Заголовок от 09.05.17: Каррера: «Выучил слово "Победа". Жаль, что проиграли...» Заголовок от 21.05.17: Каррера: «Могу попрощаться с командой без переводчика».
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slawianka
1478618672
Учи, может остаться захочешь
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Serjoga
1478620968
Начать учить и выучить-это 2 большие разницы!
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zadira56
1478621703
Тебе это надо?Скоро Федун тебя домой отпустит.
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арейская
1478647824
Вот-вот, пора уже, а тут как раз и зимние каникулы, времени на это вполне хватит
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