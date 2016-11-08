ЦСКА намерен приобрести Луиса Адриано

ЦСКА рассчитывает совершить сделку по приобретению форварда «Милана» Луиса Адриано. Армейцы предложили 29-летнему игроку аналогичную зарплату – три миллиона евро в год. «Россонери» не рассчитывают на бразильца и внесли его в список выставленных на продажу футболистов.

Отмечается, что сам Адриано, долгое время защищавший цвета донецкого «Шахтера», не горит желанием возвращаться в Восточную Европу. При этом агент игрока Жилмар Велоз контактировал с клубами из Германии по поводу возможного трудоустройства своего клиента.

В текущем сезоне Адриано принял участие в пяти поединках Серии А, не отметившись ни одним результативным действием.