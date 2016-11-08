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ЦСКА намерен приобрести Луиса Адриано

8 ноября 2016, 13:23
44

ЦСКА рассчитывает совершить сделку по приобретению форварда «Милана» Луиса Адриано. Армейцы предложили 29-летнему игроку аналогичную зарплату – три миллиона евро в год. «Россонери» не рассчитывают на бразильца и внесли его в список выставленных на продажу футболистов.

Отмечается, что сам Адриано, долгое время защищавший цвета донецкого «Шахтера», не горит желанием возвращаться в Восточную Европу. При этом агент игрока Жилмар Велоз контактировал с клубами из Германии по поводу возможного трудоустройства своего клиента.

В текущем сезоне Адриано принял участие в пяти поединках Серии А, не отметившись ни одним результативным действием.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Адриано Луис
Комментарии (44)
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life85
1478603398
Лучше бы Панченко вернули из аренды пока он "на подъеме" .
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Фан666
1478603451
Бросовый вариант за такие деньги
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altezzik
1478604065
Утка. ЦСКА не покупает стариков за большие деньги, либо молодых на вырост, либо свободных агентов.
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Garrincha58
1478604260
да он и сам не поедет сюда, ему прямая дорога в Китай и денег больше дадут и играть лучше и теплее
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Каратель помойников
1478604552
траоре-2
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cska-62
1478605057
Так он и в "Шахтёре" в свои лучшие годы забивал меньше гола за две игры! А в "незалежной" чемпионат на порядок ниже по уровню, чем РФПЛ... Это не Думбия, и не Вагнер Лав... Это - очередной Траоре... ЦСКА нужен ТРЕНЕР! И не нужно будет никого покупать! У Гончаренко, Черчесова или Бердыева команда заиграет за две недели! Без проблем! Только вот догнать "Спартак" в этом первенстве будет уже сложно... Спасибо товарищу Слуцкому за семь лет вредительства и паразитировании на газзаевской защите!
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marslond
1478607227
Версия Траоре 2.0
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sidul1
1478608893
время Слуцкого в ЦСКА прошло,уровень не чемпионский
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turist82
1478611213
еще один этот как его...людоед который. Траоре, во!
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turist82
1478611246
В текущем сезоне Адриано принял участие в пяти поединках Серии А, не отметившись ни одним результативным действием. По любому забивной нападающий! ))))
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