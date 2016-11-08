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  • Каррера: «Идея сделать карьеру в России – вполне привлекательна»

Каррера: «Идея сделать карьеру в России – вполне привлекательна»

8 ноября 2016, 12:09
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью portal-kultura.ru рассказал о том, за счет чего итальянские специалисты добиваются успеха в России, а также отметил привлекательность идеи построить личную карьеру в РФПЛ.

– Как думаете, почему Фабио Капелло не добился успеха в России? Он привез с собой лучших специалистов, планировал даже развивать региональные футбольные школы...

– Не могу ничего сказать по этому поводу, поскольку не следил за его деятельностью здесь.

– Вы идете по стопам соотечественников, тренеров-победителей в России: Эцио Гамба в дзюдо, Этторе Мессина – ​баскетбольный ЦСКА при нем вернул себе лидерство в Европе. Чем сильны итальянские наставники за границей?

– Самое главное – ​тактика, организация игры. Это может иметь решающую роль.

– Как долго вы бы хотели работать в России?

– Мой контракт в «Спартаке» рассчитан на два года. Я полностью сконцентрирован на российском чемпионате, и меня привлекает идея сделать тут карьеру. У меня хорошие отношения с русскими, как в команде, так и с болельщиками, мне здесь комфортно. Моя первоочередная задача – ​оставаться как можно дольше в Москве и добиться максимального успеха со «Спартаком».

– То есть вы готовы перевезти семью из Италии?

– Когда будет перерыв, поеду домой. Но еще в конце ноября ко мне прилетят супруга и две дочери. Затем, начиная с марта, моя жена переедет сюда жить. Дочери уже большие, они станут наведываться в гости. Из Милана до Москвы всего лишь три часа полета. Италия и Россия вовсе не так далеки друг от друга, как выглядит на карте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ttter
1478596906
Вспоминаю как все хотели Бердыева,да что греха таить и я хотел,а оказалось Массимо куда лучше и как тренер и как человек.Веди Спартак к победам!
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momwig_
1478602202
Удачи, Массимо!
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cska-62
1478607175
Я всегда был убеждён, что возродить "Спартак" способен лишь Черчесов... Бердыев - превосходный тренер, но не уверен, что он подходит именно красно-белым... Оказалось, что и на Аппенинах ждал своего звёздного часа их недооценённый "черчесов". Очень этому рад, ибо приятно смотреть на осмысленный и уже местами красивый футбол! Жаль только, что демонстрируется он не в футболках ЦСКА... В отличии от "тактика" Слуцкого с его примитивным "Бей-Муса-Беги" "Спартак" Карреры в Лиге Чемпионов не будет демонстрировать хронический и ежегодный позор... Однозначно! Будут, как минимум, футбольные сражения! С реальными шансами выхода "Спартака" в плей-офф или с 3-его места в Лигу Европы... И в чудеса верить не нужно, нужно просто к их осуществлению стремиться, что и даёт понять в своих интервью Массимо Каррера. Очень умный мужик, как выясняется.
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jonikSPMSK
1478633285
Следующие матчи, с амкаром и тереком, вот если там будут победы, не ничьи, а победы, тогда я могу сказать что Спартак действительно могет и Каррера действительно изменил команду, нет не изменил, а заставил ирать, если еще и попов поймет что с такой игрой ни как, то будет еще лучше, и если Комбаров продолжит играть хотя бы в том же духе, можно быть уверенным что как минимум серебро наше.
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