Каррера: «Идея сделать карьеру в России – вполне привлекательна»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью portal-kultura.ru рассказал о том, за счет чего итальянские специалисты добиваются успеха в России, а также отметил привлекательность идеи построить личную карьеру в РФПЛ.

– Как думаете, почему Фабио Капелло не добился успеха в России? Он привез с собой лучших специалистов, планировал даже развивать региональные футбольные школы...

– Не могу ничего сказать по этому поводу, поскольку не следил за его деятельностью здесь.

– Вы идете по стопам соотечественников, тренеров-победителей в России: Эцио Гамба в дзюдо, Этторе Мессина – ​баскетбольный ЦСКА при нем вернул себе лидерство в Европе. Чем сильны итальянские наставники за границей?

– Самое главное – ​тактика, организация игры. Это может иметь решающую роль.

– Как долго вы бы хотели работать в России?

– Мой контракт в «Спартаке» рассчитан на два года. Я полностью сконцентрирован на российском чемпионате, и меня привлекает идея сделать тут карьеру. У меня хорошие отношения с русскими, как в команде, так и с болельщиками, мне здесь комфортно. Моя первоочередная задача – ​оставаться как можно дольше в Москве и добиться максимального успеха со «Спартаком».

– То есть вы готовы перевезти семью из Италии?

– Когда будет перерыв, поеду домой. Но еще в конце ноября ко мне прилетят супруга и две дочери. Затем, начиная с марта, моя жена переедет сюда жить. Дочери уже большие, они станут наведываться в гости. Из Милана до Москвы всего лишь три часа полета. Италия и Россия вовсе не так далеки друг от друга, как выглядит на карте.