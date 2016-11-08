Тихонов: «Аленичева в «Спартаке» загнали в рамки»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил мнение, что у Дмитрия Аленичева не было права на ошибку у руля «Спартака».

«Зная те задачи, которые поставили перед Дмитрием, я понимал, что тяжело будет. Человека загнали в рамки, я так понимаю сказали, что нужно выйти в группу, определенное количество побед за определенное количество игр. Конечно, было тяжело, и у него не было права на ошибку. И когда велись переговоры с Бердыевым, уже все прекрасно понимали, что ждут ошибки Аленичева, чтобы поставить Курбана Бекиевича. И вот ошибка случилась, Аленичева убрали, а с Бердыевым в последний момент не договорились. В моем понимании, и по разговорам это так», – заявил Тихонов.