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Тихонов: «Аленичева в «Спартаке» загнали в рамки»

8 ноября 2016, 10:24
5

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил мнение, что у Дмитрия Аленичева не было права на ошибку у руля «Спартака».

«Зная те задачи, которые поставили перед Дмитрием, я понимал, что тяжело будет. Человека загнали в рамки, я так понимаю сказали, что нужно выйти в группу, определенное количество побед за определенное количество игр. Конечно, было тяжело, и у него не было права на ошибку. И когда велись переговоры с Бердыевым, уже все прекрасно понимали, что ждут ошибки Аленичева, чтобы поставить Курбана Бекиевича. И вот ошибка случилась, Аленичева убрали, а с Бердыевым в последний момент не договорились. В моем понимании, и по разговорам это так», – заявил Тихонов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (5)
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Диктор
1478597405
Ну не сраслось у него в Спартаке.
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mgordeev
1478601098
Бедненький. Мужики ходят на завод, от них требуют норму, продавец стоит за прилавком от него требуют оборот, а бедненький Дима никак не смог справится с нагрузкой, что за зарплату надо работать как следует.
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momwig_
1478602089
Аленичев как игрок был умница. А как тренер - то ли не может донести идеи, то ли идеи не того уровня.. Сам сказал как-то - тактику он не любил. А куда тренеру без неё? Вот и играла команда - кто в лес, кто по дрова, на авось - получится, не получится... Эти рамки - они у любого тренера в приличном клубе. У Слуцкого - вон - только началась непруха... правда, в некотором смысле - ожидаемая... но он уже нехорош, полгода не прошло от "самый лучший тренер в России" до "такой тренер нам не нужен". Работа такая. Хочешь быть - надо соответствовать.
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bafor
1478638282
Аленичеву до Спартака дорасти надо. Ему ещё учиться и учиться.
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