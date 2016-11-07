Бубнов: «Диктор поддерживает «Терек» на стадионе? Не думаю, что это плохо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поддержке через громкоговоритель диктором стадиона «Ахмат-Арена» «Терека» на матче 13-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1). Отметим, что за данное поведение грозненский клуб может быть наказан со стороны КДК.

«Похоже, мы наблюдаем уникальную для европейского футбола историю. Где еще так активно диктор поддерживает по ходу матча свою команду? Думаю, таких примеров нет нигде. Плохо ли это? Не думаю. Во-первых, поддержка идет пусть и на чеченском языке, но в адрес только своей команды. Если бы на весь стадион оскорбляли соперника, это было бы недопустимо. Какая разница кто кричит – болельщики или диктор? Главное – без гадостей.

Футболисты вряд ли на это вообще обращают внимание. Им, поверьте, не до этого. Но важно знать, что на этот счет записано в регламенте. Не думаю, что есть повод серьезно наказывать «Терек». Я был в Грозном на футболе и знаю, что там любят и умеют поддерживать свою команду и без хамства в адрес соперников», – сказал Бубнов.