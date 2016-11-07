Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «Диктор поддерживает «Терек» на стадионе? Не думаю, что это плохо»

Бубнов: «Диктор поддерживает «Терек» на стадионе? Не думаю, что это плохо»

7 ноября 2016, 23:01
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поддержке через громкоговоритель диктором стадиона «Ахмат-Арена» «Терека» на матче 13-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1). Отметим, что за данное поведение грозненский клуб может быть наказан со стороны КДК.

«Похоже, мы наблюдаем уникальную для европейского футбола историю. Где еще так активно диктор поддерживает по ходу матча свою команду? Думаю, таких примеров нет нигде. Плохо ли это? Не думаю. Во-первых, поддержка идет пусть и на чеченском языке, но в адрес только своей команды. Если бы на весь стадион оскорбляли соперника, это было бы недопустимо. Какая разница кто кричит – болельщики или диктор? Главное – без гадостей.

Футболисты вряд ли на это вообще обращают внимание. Им, поверьте, не до этого. Но важно знать, что на этот счет записано в регламенте. Не думаю, что есть повод серьезно наказывать «Терек». Я был в Грозном на футболе и знаю, что там любят и умеют поддерживать свою команду и без хамства в адрес соперников», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Бубнов Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
x-x-x-x-x
1478551370
даже Бубнов понимает это
Ответить
Серега М.
1478552572
ничего хорошего в этом нет...
Ответить
Zeff
1478554602
А ещё ЧМ хотят. Вести нормально себя научитесь. Зениту в 2011 в матче с ЦСКА, ТП присудили за незначительную ошибку в заявке на игру. А тут форменный бардак, в течении всего матча. Тех. поражение и точка!
Ответить
ДЖУZ
1478557936
ты пошли вы мрази, я Ростов ненавижу потому что помню как весь стадион кричал:"ебать Чечню!", причём 14 минут, засекали, но это можно, это нормально, это по русский, это цивилизованно, у нас никто не кричить :"ебать Россию!", у нас у диких вообще не кричат матом не то что хором, а даже несколько человек, мы ещё ненаучились такой цивилизации. но нам нельзя кричать и поддерживать свою команда элементарными: нужен гол, терек вперёд и т.д., или же когда флаг Чеченской республики жгут на матче с Зенитом в Питире, пиздец герои с культурной столицы. Так что нам похуй что вы там думаете и пишите, вы начните с себя
Ответить
Фан666
1478582467
Точно это нормально, пусть на каждом стадионе будет диктор-крикун. В Казани пусть орёт на татарском, в Уфе на башкирском. А в Питере вообще можно на бразильском иногда зажигать, а то Жулиано с Маурисио без поддержки бегают совсем.
Ответить
RJM555
1478585484
Правильно говорит Бубнов. На стадионе должно быть шумно.
Ответить
neveldomha
1478586393
А когда вообще Бубнов думал? Можно еще и из автоматов пострелять. Этого же тоже нет ни на одном стадионе мира.
Ответить
Drapik
1478586787
Тю, да разберитесь вы с регламентом и примите какое-то решение! Развели шум из ничего. Если в регламенте не прописано - допишите. Куча толстомордых сидит и в РФС, и в РФПЛ - займитесь делом.
Ответить
aguila_real
1478611695
В США есть такое в разных видах спорта, там спорт это шоу интересное болельщикам. Нам до них далеко пока что в этом плане. У нас все слишком торжественно, академично, пережитки СССР. То что делают на стадионе Терека неплохо. Другое дело что могли бы это делать покультурней, поинтересней, разнообразней. Но делают как умеют- немного по-деревенски, диковато, но все равно молодцы.
Ответить
Главные новости
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Все новости
Все новости
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
22
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
6
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
17
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+