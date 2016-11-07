Руководство «Луч-Энергии» предложило футболистам за свой счет добираться на матч с «Факелом»

Руководство «Луч-Энергии» предложило своим футболистам самостоятельно добираться на матч 21-го тура ФНЛ против «Факела». По информации источника, дальневосточный клуб из-за финансовых трудностей не сумел организовать выезд команды в Воронеж, предложив игрокам самостоятельно оплачивать дорогу и питание.

Кроме того, отмечаются, что футболисты до сих пор не получили премиальных за два последних сезона, а также зарплату за 2,5 месяца. По мнению игроков, обещания руководства по выплатам ничем не подтверждаются.