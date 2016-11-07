«Енисей» подаст жалобу на судейство матча с «Динамо»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сообщил, что клуб не оставит без внимания несколько спорных эпизодов в поединке 20-го тура ФНЛ с «Динамо» (2:2). По словам специалиста, красноярцы намерены подать жалобу на судейство.

– В обороне мы почти не допускали ошибок, а голы, которые нам забили… Один из метрового офсайда, второй – удар на удачу. Мяч попал в «девятку». А так мы почти не дали сопернику создать голевых моментов.

– Помимо гола из офсайда, о котором вы говорите, был эпизод, когда судья Алексей Сухой не увидел, как Бечирай атаковал Чернова.

– Да, сначала судья не увидел явный офсайд. Понимаю, когда момент сложный – защитник выходит, нападающий врывается. Быстрое перемещение, можно «вне игры» не увидеть. А когда человек просто стоит в офсайде, мяч отскакивает к нему, и футболист соперника забивает, то не понимаю судей в таких моментах. Или удар локтем в горло нашему игроку… Будем подавать жалобу. Такие вещи оставлять без внимания нельзя. Бывает, случайно люди локтем попадают в голову. А тут целенаправленный удар в горло.

– В предыдущем матче с «Тюменью» тоже ведь были удаления.

– С «Тюменью» у нас удаляют игрока из-за того, что два футболиста столкнулись плечами. Просто один упал и показал, как будто ему больно. А тут был целенаправленный удар в горло или в лицо. Пускай разбираются, а мы посмотрим, как относятся к разным командам.