Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Енисей» подаст жалобу на судейство матча с «Динамо»

7 ноября 2016, 18:26
2

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сообщил, что клуб не оставит без внимания несколько спорных эпизодов в поединке 20-го тура ФНЛ с «Динамо» (2:2). По словам специалиста, красноярцы намерены подать жалобу на судейство.

– В обороне мы почти не допускали ошибок, а голы, которые нам забили… Один из метрового офсайда, второй – удар на удачу. Мяч попал в «девятку». А так мы почти не дали сопернику создать голевых моментов.

– Помимо гола из офсайда, о котором вы говорите, был эпизод, когда судья Алексей Сухой не увидел, как Бечирай атаковал Чернова.

– Да, сначала судья не увидел явный офсайд. Понимаю, когда момент сложный – защитник выходит, нападающий врывается. Быстрое перемещение, можно «вне игры» не увидеть. А когда человек просто стоит в офсайде, мяч отскакивает к нему, и футболист соперника забивает, то не понимаю судей в таких моментах. Или удар локтем в горло нашему игроку… Будем подавать жалобу. Такие вещи оставлять без внимания нельзя. Бывает, случайно люди локтем попадают в голову. А тут целенаправленный удар в горло.

– В предыдущем матче с «Тюменью» тоже ведь были удаления.

– С «Тюменью» у нас удаляют игрока из-за того, что два футболиста столкнулись плечами. Просто один упал и показал, как будто ему больно. А тут был целенаправленный удар в горло или в лицо. Пускай разбираются, а мы посмотрим, как относятся к разным командам.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Енисей Динамо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dudkadim
1478537735
ну ты какой
Ответить
yorgenbarenz
1478592395
Андрей -порядочный парень и зря говорить не будет.Его все уважают.
Ответить
Главные новости
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Все новости
Все новости
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
09:49
1
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
Вчера, 14:49
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
Вчера, 09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
9
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+