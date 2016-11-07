Даудов считает, что «Терек» заслужил текущее место в первой тройке

Президент «Терека» Магомед Даудов после победы на своем поле над «Зенитом» во встрече 13-го тура РФПЛ признался, что вдвойне приятно обыграть клуб, претендующий на чемпионство. Кроме того, он подчеркнул: грозненцы заслуженно входят в тройку лучших команд чемпионата на данный момент. Напомним, в настоящее время подопечные Рашида Рахимова располагаются на третьем месте в турнирной таблице, опережая идущий четвертым ЦСКА на два очка. При этом отставание «Терека» от лидирующего «Спартака» составляет семь баллов.

«Меня, как и всех болельщиков «Терека», впечатляют все победы родного клуба. Нет разницы в том, кого обыграли. Конечно, когда выигрываешь у таких команд, как «Зенит», эмоций больше, потому что выигрываешь у одного из лидеров чемпионата и претендента на золотые медали. Сами футболисты тоже получают удовольствие от побед над большими клубами. На такие игры их и мотивировать не надо. После матча в раздевалке увидел счастливые лица ребят, каждого поздравил, поблагодарил за отличную игру.

Сегодня в российском чемпионате много команд равных по классу, способных отнять очки у кого угодно. В последнем туре, например, ЦСКА и «Краснодар» потеряли очки в домашних матчах, а до игры многие уже отдали им по три очка. Так что вся борьба впереди. Меня, как президента клуба, радует, что постепенно с каждой игрой команда лучше взаимодействует, налаживаются игровые схемы и взаимопонимание, на улучшение которых понадобилось некоторое время в связи с приходом новых игроков. Радует также, что команда находится в хорошей физической форме. И на сегодняшний день «Терек» заслуженно находится в лидирующей тройке. Уверен, тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым на правильном пути и сделает все, чтобы команда и дальше радовала своих болельщиков красивой игрой и местом в турнирной таблице», – сказал Даудов.