Роналду: «Новый контракт с «Реалом» – не последний в моей карьере»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, подписавший новое соглашение со «сливочными» до 2021 года, подчеркнул, что данный контракт не станет последним в его игровой карьере. По словам 31-летнего португальца, он намерен продолжать выступления на самом высоком уровне еще на протяжении 10-ти сезонов.

«Я не сомневался в том, что стоит остаться в «Реале» и продлить свои отношения с величайшим клубом мира. Выигрыш Лиги чемпионов, победа на чемпионате Европы со сборной Португалии, продление контракта с «Реалом» – это год, о котором можно было только мечтать.

Я счастлив и хочу продолжать находиться в Мадриде, но это соглашение – не последнее в моей игровой карьере, я хочу выходить на поле до 41 года», – сказал Роналду.

Напомним, Роналду защищает цвета «Реала» с 2009 года. За это время он провел за «галактикос» 360 матчей, записав в свой актив 371 гол.