Акинфеев: «Болельщикам не стоит забывать, что недавно у ЦСКА все было хорошо»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выразил благодарность болельщикам за поддержку в домашней игре 13-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2). Страж ворот подчеркнул: поклонникам армейцев не стоит забывать былые заслуги команды, добытые в еще совсем недавнем прошлом. Напомним, в 10-ти последних матчах нынешнего сезона красно-синие лишь однажды праздновали успех

«Думаю, слова излишни. Конечно, мы недовольны результатом и вообще игрой в последнее время, тем, как мы выступаем. Можно понять болельщиков, которые переживают за нас. Никак не можем воплотить их ожидания, начать белую полосу. С одной стороны, было неприятно сыграть с «Амкаром» – 2:2. С другой – спасибо болельщикам за то, что поддерживали, их было хорошо слышно, особенно фанатов за воротами. На центральных секторах тоже яростно поддерживали. Спасибо, что не высказывали в резком контексте свои слова. Они понимают, что ситуация тяжелая. Не надо забывать, что совсем недавно все было хорошо, причем на протяжении многих лет. Не умаляю достоинств «Амкара», который неплохо играл, но мы должны были побеждать. Все идет не по нашему сценарию. Даже слов нет, чтобы описать второй гол.

Что нужно предпринять, чтобы выйти из черной полосы и наладить игру с результатами? Надо выходить, биться и выигрывать. Тогда люди пойдут на стадион, вернется хорошая полоса. Хотя сейчас действительно очень тяжело. Но нужно с честью выходить из ситуации. Мы профессионалы и понимаем, что рано или поздно все наладится.

Мы должны вместе с руководством предпринимать шаги, чтобы продолжать бороться за высокие места. Все всe понимают. Даже если смотреть на скамейку – хотелось бы видеть больше людей, которые могут выйти и усилить игру. Но, опять же, это не в укор руководству. Играем мы, результат делаем мы. В прошлом году получалось, в этом нет, и ответственность лежит на нас. Мы должны быть единым целым. Мы все находимся на одной волне, и сейчас не на очень хорошей. Надо после паузы на матчи сборных быть еще собраннее, злее и стать сильнее», – сказал Акинфеев.