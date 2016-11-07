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  • Акинфеев: «Болельщикам не стоит забывать, что недавно у ЦСКА все было хорошо»

Акинфеев: «Болельщикам не стоит забывать, что недавно у ЦСКА все было хорошо»

7 ноября 2016, 16:36
11

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выразил благодарность болельщикам за поддержку в домашней игре 13-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2). Страж ворот подчеркнул: поклонникам армейцев не стоит забывать былые заслуги команды, добытые в еще совсем недавнем прошлом. Напомним, в 10-ти последних матчах нынешнего сезона красно-синие лишь однажды праздновали успех

«Думаю, слова излишни. Конечно, мы недовольны результатом и вообще игрой в последнее время, тем, как мы выступаем. Можно понять болельщиков, которые переживают за нас. Никак не можем воплотить их ожидания, начать белую полосу. С одной стороны, было неприятно сыграть с «Амкаром» – 2:2. С другой – спасибо болельщикам за то, что поддерживали, их было хорошо слышно, особенно фанатов за воротами. На центральных секторах тоже яростно поддерживали. Спасибо, что не высказывали в резком контексте свои слова. Они понимают, что ситуация тяжелая. Не надо забывать, что совсем недавно все было хорошо, причем на протяжении многих лет. Не умаляю достоинств «Амкара», который неплохо играл, но мы должны были побеждать. Все идет не по нашему сценарию. Даже слов нет, чтобы описать второй гол.

Что нужно предпринять, чтобы выйти из черной полосы и наладить игру с результатами? Надо выходить, биться и выигрывать. Тогда люди пойдут на стадион, вернется хорошая полоса. Хотя сейчас действительно очень тяжело. Но нужно с честью выходить из ситуации. Мы профессионалы и понимаем, что рано или поздно все наладится.

Мы должны вместе с руководством предпринимать шаги, чтобы продолжать бороться за высокие места. Все всe понимают. Даже если смотреть на скамейку – хотелось бы видеть больше людей, которые могут выйти и усилить игру. Но, опять же, это не в укор руководству. Играем мы, результат делаем мы. В прошлом году получалось, в этом нет, и ответственность лежит на нас. Мы должны быть единым целым. Мы все находимся на одной волне, и сейчас не на очень хорошей. Надо после паузы на матчи сборных быть еще собраннее, злее и стать сильнее», – сказал Акинфеев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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Патриот_Руси
1478529919
Когда у Гнидера были бабки
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DEFENDER114
1478530206
Бывали времена и похуже (мягко сказано), главное - адекватные и последовательные шаги руководства.. последние 2 года упущены, но дальше - больше.. пора менять состав команды, полутора сезонов, при условии нормального финансирования, должно хватить, чтобы реально бороться за ЛЧ
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GM
1478532433
Собаки лают, караван идет...
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spartach n1
1478533272
Дырка готовься к фнл ))
Ответить
cska-62
1478534573
Игорь! А что было хорошего? Ежегодный и хронический позор в Европе? Или снятие с "Зенита" очков во внутреннем первенстве? "Странное" судейство? НИКАКОЙ ИГРЫ ПРИ СЛУЦКОМ НИКОГДА НЕ БЫЛО И БЫТЬ НЕ МОГЛО В ПРИНЦИПЕ! И лучшие годы вам всем загубил именно он! Паразит на газзаевском багаже и вредитель!
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shmag
1478535297
"было''...
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Mi6
1478535546
Позорище от слуца продолжается...
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за ЦСКА с 1980г
1478538009
всё правильно сказал. Вы приучили нас к медалям, к еврокубкам. Спасибо,скучать не давали. А то что сейчас всё не просто,то ничего страшного,мы подождём. Я,например,любому результату буду рад-лишь бы в евро играть..Спасибо Игорь..
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Krics
1478538772
Нет Игорек, в этом вся разница сантехник свой профессианолизм не пропьет, а у Гинера бабло закончиться, все вернеться на круга свои, а ты лично не растешь, жаль хороший был вратарь, но не Дасаев и тем более не Яшин .Быть тебе легендой коней.Перхун на голову сильней был.
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kimi2005
1478543404
Ни хрена хорошо не было!
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