Журналист: Кадыров не использовал микрофон на игре «Терек» – «Зенит»

Журналист Адам Зубайраев опроверг информацию об использовании громкой связи на стадионе «Ахмат-Арена» почетным президентом «Терека» Рамзаном Кадыровым во время матча 13-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1). По его словам, микрофон находился не в руках главы Чеченской республики.

«Коллеги, вчера вовремя матча микрофон был не у Кадырова. Выкрики не были оскорбительными. Диктор и впредь будет поддерживать команду», – написал Зубайраев на своей странице в Twitter.

Сегодня руководитель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что использование громкой связи на игре «Терек» – «Зенит» будет вынесено на рассмотрение комитета.