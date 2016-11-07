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  • Журналист: Кадыров не использовал микрофон на игре «Терек» – «Зенит»

Журналист: Кадыров не использовал микрофон на игре «Терек» – «Зенит»

7 ноября 2016, 13:13
34

Журналист Адам Зубайраев опроверг информацию об использовании громкой связи на стадионе «Ахмат-Арена» почетным президентом «Терека» Рамзаном Кадыровым во время матча 13-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1). По его словам, микрофон находился не в руках главы Чеченской республики.

«Коллеги, вчера вовремя матча микрофон был не у Кадырова. Выкрики не были оскорбительными. Диктор и впредь будет поддерживать команду», – написал Зубайраев на своей странице в Twitter.

Сегодня руководитель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что использование громкой связи на игре «Терек» – «Зенит» будет вынесено на рассмотрение комитета.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (34)
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Измайловский Кочегар
1478513887
Да неужели? А по ящику голос был ну очень похож на кадыровский.
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VGreen
1478513986
ну началось...ща все почетные чечены будут отписываться у себя в инстаграммах и твиттерах и гнать на КДК, в итоге батюшка Рамзан напишет пост с призывом прекратить гнать на КДК и простить их за такой косяк)))
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краббб
1478515114
журналюга-сыкло,пляшет под дудку кадыра
Ответить
15426378s
1478515176
посмел бы журналист сказать обратное, ну и где бы он после этого сказанного был.
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Реактор
1478515465
Кадыров орал как терорист
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Zeff
1478515781
Кадыров кричал! Тереку ТП!
Ответить
Фан666
1478515966
Скоро русские клубы будут сами платить Тереку, чтобы проиграть ему. Терек наш чемпион! А Рамзана надо в Президенты РФ - он же самый патриот и пехотинец и вообще самый крутой!
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Фан666
1478516029
Нужно ввести должность официального крикуна на всех стадионах!
Ответить
ufos73
1478516405
Да пох, пусть орет, в Европу их все равно ни кто не пустит...
Ответить
Борз-95
1478522463
ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ЧТО МИКРОФОН ВЫИГРАЛ У ЗЕНИТА? Грош тогда ему цена.
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