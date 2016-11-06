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  • Кадыров: «Терек» в очередной раз доказал, что является командой с духом победителя»

Кадыров: «Терек» в очередной раз доказал, что является командой с духом победителя»

6 ноября 2016, 20:27
8

Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы грозненской команды над «Зенитом» в матче 13-го тура РФПЛ.

«Дорогие друзья, очередную захватывающую и красивую игру продемонстрировал сегодня в Грозном республиканский футбольный клуб «Терек». Проигрывая уже в начале первого тайма со счетом 1:0 «Зениту», грозненцы сумели не только отыграться, но и довести этот матч до убедительной победы. Итог матча — 2:1 в пользу нашей команды. Голы в ворота соперника забил Беким Балай.

Мы благодарны подопечным Рашида Рахимова за проявленный характер, зрелищную игру против команды топ-уровня и волевую победу. Ну а «Терек» в очередной раз сегодня доказал, что изначально является командой с духом победителя, независимо от своего соперника и его ранга. Примечательно, что уже вторую победу подряд наш клуб одерживает, проигрывая по ходу матча. Именно в такие моменты и сказывается дух уверенного в своей победе сплоченного коллектива», – сообщил Кадыров.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (8)
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de bruyne
1478457255
Очередной раз терик доказал что могут купит любой матч чемпионата России
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firs04
1478457840
Всегда Зенит с Тереком сложно играет
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Фан666
1478458588
Дух победителя у духов
Ответить
Поль
1478460565
пух добедителя
Ответить
Бриг
1478465225
Ну, вообще-то чего злобствовать. По делу проиграли, из-за своих ошибок. А Рамзан имеет полное право теперь гордиться.
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belarus-gomel
1478491898
прошлый матч Терека не смотрел... в этот раз решил посмотреть... Договорной игры не было и в помине... Терек выиграл по делу!!! хотя Зениту пару раз откровенно не повезло...
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vgarakh
1478506287
Просто Терек более сильная команда, чем Зенит. Нечему удивляться.
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