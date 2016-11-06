Кадыров: «Терек» в очередной раз доказал, что является командой с духом победителя»

Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы грозненской команды над «Зенитом» в матче 13-го тура РФПЛ.

«Дорогие друзья, очередную захватывающую и красивую игру продемонстрировал сегодня в Грозном республиканский футбольный клуб «Терек». Проигрывая уже в начале первого тайма со счетом 1:0 «Зениту», грозненцы сумели не только отыграться, но и довести этот матч до убедительной победы. Итог матча — 2:1 в пользу нашей команды. Голы в ворота соперника забил Беким Балай.

Мы благодарны подопечным Рашида Рахимова за проявленный характер, зрелищную игру против команды топ-уровня и волевую победу. Ну а «Терек» в очередной раз сегодня доказал, что изначально является командой с духом победителя, независимо от своего соперника и его ранга. Примечательно, что уже вторую победу подряд наш клуб одерживает, проигрывая по ходу матча. Именно в такие моменты и сказывается дух уверенного в своей победе сплоченного коллектива», – сообщил Кадыров.