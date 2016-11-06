Мутко заявил, что Санкт-Петербург, вероятнее всего, станет местом подготовки сборной России к Кубку конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что местом подготовки сборной России к Кубку конфедераций-2017, вероятнее всего, станет Санкт-Петербург. Напомним, турнир, который примет Россия, пройдет с 17 июня по 2 июля.

«На Кубке конфедераций для всех будут созданы одинаковые условия. Как таковых баз у сборных не будет, все будут жить в гостиницах. Что касается нашей команды, то сбор перед турниром она, скорее всего, проведет в Санкт-Петербурге, именно там пройдут наши базовые игры.

Но пока это решение не окончательное. Главный тренер сейчас работает на эту тему, варианты ему предложены, он выберет», – сказал Мутко.