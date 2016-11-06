Сарри: «Я не разочарован игрой своей команды в матче с «Лацио»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри доволен тем, как сыграла его команда в матче 12-го тура Серии А с «Лацио» (1:1).

«Думаю, что в данный момент «Наполи» показывает один из лучших игровых отрезков при мне, но все равно мы не можем победить. Мы не превращаем в голы моменты, которые создаем, но я бы больше волновался, если бы у нас таких моментов не было.

Я не разочарован игрой своей команды в матче с «Лацио», но я расстроен из-за потери очков. Мы должны двигаться вперед и не думать об игроках, которые ушли или травмированы», — сказал он после игры.