Зидан: «Критика будет присутствовать всегда, но она меня не интересует»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал, что он нормально относится к критике в адрес своей команды.

«Критика будет присутствовать всегда. Единственное, что сейчас меня интересует, это воскресный матч с «Леганесом», а игра с «Легией» должна остаться позади. Я на протяжении более чем 30 лет сталкиваюсь с критикой и знаю, что ничего не изменится. Единственное, что я могу сделать, это попытаться добиться от команды прогресса, ничего более.

Мы должны усерднее работать на поле, пытаться не пропускать и превращать свои атаки в голы. Я делаю свою работу и сфокусирован на ней, а мнение критиков мне неподвластно», – сказал он.