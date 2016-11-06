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«Реал» заинтересован в Агуэро

6 ноября 2016, 00:13
19

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб.

Сообщается, что в его услугах очень заинтересован «Реал», готовый приобрести аргентинца, однако главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола не намерен отпускать игрока, поскольку рассчитывает на него в будущем.

Еще одним препятствием является запрет на трансферы, наложенный на мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Реал Агуэро Серхио
Комментарии (19)
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Анатолий Одинец
1478382297
интерес
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ttter
1478385323
Скоко в них бабок ввалили,а гном и его шайка всё равно лучше.
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GladiaGOL
1478403883
Супер
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Atoniq
1478404141
не хрен тебе там делать,Серхио,..засохнешь на скамейке у Зидана,так же как и Хамес Родригез,ожидая своего часа,когда монстры ,такие как Роналдо ,Бэйл и Бензема не наиграются в футбольчик...
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BlackMurder
1478404929
Зачем уходить от шейхов?
Ответить
VIPded
1478411938
В Барсу бы его Хосеп отпустил...)))
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iron_Savior
1478413336
Куда им 5 напа? Зидан хочет теперь опробовать новую схему 4-1-5 ?
Ответить
Den Bull
1478414178
Не думаю, что это правда
Ответить
Mr_Murder
1478417634
утка 99%
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1478418650
пусть в МС играет
Ответить
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