«Реал» заинтересован в Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб.

Сообщается, что в его услугах очень заинтересован «Реал», готовый приобрести аргентинца, однако главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола не намерен отпускать игрока, поскольку рассчитывает на него в будущем.

Еще одним препятствием является запрет на трансферы, наложенный на мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.