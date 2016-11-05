Калитвинцев заявил, что в следующем матче ФНЛ выпустит в составе «Динамо» восемь нападающих

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча 20-го тура ФНЛ против «Енисея» (2:2) остался недоволен реализацией моментов в исполнении своих подопечных и обещал выпустить в составе бело-голубых на следующую игру восемь нападающих.

«Мы опять наступаем на те же грабли, все командные действия сводятся к нулю из-за индивидуальных ошибок. Мы не забиваем свои моменты, в следующем матче подумаю о том, чтобы выпустить на поле восемь нападающих. Все соперники в чемпионате играют против нас закрыто. Не считаю, что наша игра поблекла по сравнению с летом», – сказал Калитвинцев.