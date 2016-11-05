Энрике: «Первые 40 минут матча против «Манчестер Сити» были лучшими за время моей работы»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал стартовый отрезок матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:3) лучшим за время своей работы в каталонском клубе.

«Если вы посмотрите на первые 40 минут матча против «Манчестер Сити», то это были лучшие 40 минут за все время, что я тут работаю. Потом были 50 минут, когда соперник был лучше. Так что не имеет значения, насколько хорошо вы играете на коротком отрезке, если в итоге не побеждаете.

Нужно признать, что нас заслуженного обыграли, и сосредоточиться на следующем матче», – сказал Энрике.