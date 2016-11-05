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Лидер ФНЛ «Динамо» примет «Енисей» Тихонова

5 ноября 2016, 15:53
8

В субботу в рамках матча 20-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на стадионе «Арена Химки» сыграет против «Енисея». Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице первенства, тогда как подопечные Андрея Тихонова располагаются на четвертом месте. Очная встреча между командами в первом круге завершилась вничью – 0:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Динамо Енисей
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1478324876
Давай, Андрюха, Динаме втюхай.
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LIZA1998
1478325603
Динамо победит
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Sergej-74
1478329224
даванем енисеюшку
Ответить
pegas1276
1478330725
Енисей - ЧЕМПИОН ...
Ответить
APchelov
1478342346
Хорошо бы и в этот раз ничейку сгонять
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Alexdrill
1478342758
Хорошая игра намечается
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афоня72
1478354861
Енисей впечатляет.
Ответить
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