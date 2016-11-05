Лидер ФНЛ «Динамо» примет «Енисей» Тихонова

В субботу в рамках матча 20-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на стадионе «Арена Химки» сыграет против «Енисея». Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице первенства, тогда как подопечные Андрея Тихонова располагаются на четвертом месте. Очная встреча между командами в первом круге завершилась вничью – 0:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!