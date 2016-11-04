Аксенов: «У Карпина не было шансов передумать возглавить ЦСКА. Ему этого не предлагали»

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал высказывание бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина, который заявил, что никогда не возглавит армейцев.

«Многие сотрудники клуба видели программу, где прозвучали эти слова Карпина. Досадно, что такой специалист, как Валерий Георгиевич, не передумает и не возглавит ЦСКА. Но на самом деле никто никогда предложений возглавить ЦСКА Карпину не делал, поэтому у него не было шанса передумать. Удивительно, почему у журналиста появился такой вопрос», – сказал Аксенов.