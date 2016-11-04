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    Карпин ни при каких условиях не готов возглавлять ЦСКА

    Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» подчеркнул, что ни за что не возглавит ЦСКА. По словам специалиста, он даже не будет рассматривать это предложение, если оно поступит.

    – Вам звонок от Гинера с предложением возглавить ЦСКА. Ваша реакция?

    – Нет.

    – Почему?

    – Потому что. Я миллион раз уже говорил.

    – Это невозможно представить себе?

    – Нет.

    – Потому что вы спартаковец?

    – Да.

    – Но Фигу же перешел из «Барселоны» в «Реал»...

    – И Онопко в ЦСКА перешел, и еще кто-то переходил. И так же можно найти примеры, кто отказывался переходить.

    – Есть шанс, что вы передумаете?

    – Нет.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2016 18:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +388

      R015RK 7 ноября 2016, 11:11

      Нах ты нужен в ЦСКА!!!! Сиди болтай в микрофон!!!

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 5 ноября 2016, 13:38

      Блин, ну правильно. Я всегда за Спартак. ЦСКА в еврокубках желаю только побед, но в РПЛ желаю только последнего места. Как и Спартаку желают болельщики ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 ноября 2016, 07:52

      Уважаю!

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 5 ноября 2016, 07:51

      Молодец. Заслуживает всякого уважения. Есть ещё люди для которых честь и порядочность выше денег. Его и убрали из Спартака, потому что не шёл на сделки с совестью и не захотел вписываться в футбольную криминальную систему.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2016, 00:50

      Непрофессионально. Детский сад.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > Zeff 5 ноября 2016, 07:55

      А профессионально, это как на Тверской, и вашим и нашим, кто хоть трешку кинет?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > батог 5 ноября 2016, 12:46

      Помнится Спартак Федотов тренировал. И неплохо.
      А Бесков вам игру поставил. Будете губищи раскатывать, начнёте Фарерам и Гибралтару проигрывать.

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      Рейтинг: +93

      barbardir 4 ноября 2016, 21:50

      Первый раз вижу, чтобы журналисты переписали интервью слово в слово, ничего не добавив и не вырезав

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 4 ноября 2016, 21:41

      Молодец!

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 ноября 2016, 20:59

      все правильно, что б потом разговоров не было

      3
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 4 ноября 2016, 19:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпуша-трепло

      -11
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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 5 ноября 2016, 12:49

      Как он тебя!

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 ноября 2016, 19:19

      конеболелы орут - неВалерим!!!

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