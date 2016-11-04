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Хиддинк готов возглавить «Интер», но без собеседования

4 ноября 2016, 21:00
5

Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк может возглавить «Интер».

Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что специалист готов принять предложение миланского клуба, если ему не придется проходить собеседование вместе с другими претендентами.

По информации источника, помимо Хиддинка, руководство «Интера» рассматривает кандидатуры Франческо Гвидолина, Марселино Тораля и Стефано Пиоли и намерено побеседовать с каждым из них перед принятием решения.

Хиддинк собирается ответить отказом, если ему будет предложено пройти подобное собеседование.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Интер Хиддинк Гус
Комментарии (5)
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Камасутра
1478297789
амбиции рулят)
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woyser
1478302598
И правильно, что он мальчик на побегушках. Уважаемый тренер во всём мире! Вы или приглашайте его или нет. Анкету его ещё попросите заполнить и скажите, что вы ему перезвоните))
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alexis02lion
1478307047
Самый нормальный и интересный вариант для Интера. Он умеет давать результат в короткие сроки. Тут либо Гус Иваныч или Франческо Гвидолин. Та парочка вообще кто их знает? Типо возьмут, не получится, так не получится. Надо брать тех кто готов работать прямо сейчас и совсем недавно работал. Да и какое собеседование, есть вообще то что-то важное о нём что ещё никто не знает.
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NEMETSRUS
1478310927
:-)
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Garrincha58
1478341047
сначала надо игроков нормальных приобретать а уж потом тренера а то хотят и рыбку съесть и на х-й сесть
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