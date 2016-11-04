Хиддинк готов возглавить «Интер», но без собеседования

Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк может возглавить «Интер».

Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что специалист готов принять предложение миланского клуба, если ему не придется проходить собеседование вместе с другими претендентами.

По информации источника, помимо Хиддинка, руководство «Интера» рассматривает кандидатуры Франческо Гвидолина, Марселино Тораля и Стефано Пиоли и намерено побеседовать с каждым из них перед принятием решения.

Хиддинк собирается ответить отказом, если ему будет предложено пройти подобное собеседование.