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  • Вице-президент «Монако»: «Если ЦСКА будет играть так, как с нами, то никуда не выйдет»

Вице-президент «Монако»: «Если ЦСКА будет играть так, как с нами, то никуда не выйдет»

4 ноября 2016, 20:30
9

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о перспективах ЦСКА по результатам матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, монегаски победили со счетом 3:0.

– Видели, что ЦСКА находится в… (Задумывается, подбирая наиболее корректное слово.) трудной форме. Но ожидали, что сопротивление окажет с большей интенсивностью.

– Если бы единственный голевой момент ЦСКА, когда в середине первого тайма при счете 1:0 Страндберг выходил один на один, завершился голом, – это, по-вашему, могло изменить ход матча?

– Не думаю. Безусловно, у ЦСКА была возможность забить гол. Так же, как и у «Монако», – забить больше мячей. Думаю, гипотетическое число голов – оценочная категория. Но по тому, как складывался матч, по настрою, интенсивности и качеству игры наша победа заслуженна.

– А какая задача вообще стоит перед «Монако» в этой Лиге чемпионов?

– В этом сезоне цели нами вообще ставятся достаточно высокие. В чемпионате Франции – подняться по крайней мере на одно место. В Лиге чемпионов – выйти в плей-офф. Дальше загадывать трудно, потому что вы понимаете уровень потенциальных соперников. Так что сейчас это не предмет разговора. И мы очень хотим в этом сезоне или ближайшее время выиграть какой-нибудь Кубок. Достаточно долгое время «Монако» ничего не выигрывал.

– ЦСКА, по-вашему, имеет какие-то шансы на выход хотя бы в Лигу Европы?

– Если будут играть так, как вчера, – то нет, – сказал Васильев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако
Комментарии (9)
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acer2003
1478280952
Если лучше не могут, то так и есть.А на данный момент-это их максимум.И это показывает уровень РФПЛ,вот такой у неё лидер.Жаль.Нужны срочные реформы в футбольном хозяйстве!
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sobaka120982
1478281818
Мне стыдно за команду,катятся в низ,может оно и к лучшему.... Из года в год позорно представляют нашу страну в евро кубках....жаль.
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Павелий
1478282323
Почему никуда? А в ФНЛ?
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Aztec58
1478285845
Обошёлся без политкорректности, ага.
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Nerlinger
1478287213
Даже в ПерДив не выйдут
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Бриг
1478294835
Монако эти задачи может решить.
Ответить
MURAD F. A.
1478328447
прав на 200%
Ответить
Тим2015
1478332710
А ЦСКА играл ? я не заметил
Ответить
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