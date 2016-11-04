Тихонов: «При мне «Енисей» сдавать матчи не будет»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что в России болельщики приучены к тому, чтобы искать в матчах неспортивную составляющую, а также категорически исключил участие своей команды в странных играх.

– Среди болельщиков «Енисея» много скептиков, которые говорят, что если команда будет идти вверху таблицы в конце первого круга, то во второй половине она начнет сливать: бюджета нет, непонятки со стадионом. Вы можете зайти в раздевалку и сказать, что сегодня нужно сдать игру?

– Нет! Такая ситуация говорит о том, что к этому приучили здесь болельщиков. Хотя такая проблема во многих городах России. У нас вообще все разбираются в футболе. Если команда или игрок сыграли неудачно, то сразу идут разговоры, что игра сдавалась, футболистам ничего не нужно и так далее.

Какая разница, у кого какой бюджет? Все выходят выигрывать. Я в команде сразу предупредил ребят еще перед началом сезона: такое даже невозможно! Мы не самые сильные, но и не самые слабые в лиге. Мы настроены на максимальный результат!