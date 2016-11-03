Карпин: «Возможно, футболисты ЦСКА друг другу надоели»

Известный российский специалист Валерий Карпин дал свою оценку игре ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (0:3).

«Удручает отношение игроков ЦСКА. Много говорится о нехватке двух очень нужных и определяющих игроков. Но проблема сегодня проявилась больше в обороне, чем в атаке. Так, как сегодня оборонялся ЦСКА, никуда не годится.

Не соглашусь, что ЦСКА не был готов физически. Потому что физическое состояние может выйти на первый план во втором тайме, на 70-й минуте. На первых минутах любой плюс-минус подготовленный футболист может выступать на этом уровне.

ЦСКА допускал тактические ошибки. Нельзя в 30 метрах останавливаться защитнику и выбрасыватья, как это было в эпизоде со вторым голом. Щенников не добежал, Фернандес не добежал.

Общее впечатление удручающее. Можно проиграть 3:0, 4:0. Тот же «Ростов» проигрывал 5:0, но такого впечатления не оставлял.

ЦСКА пробежал больше? Бегать просто так трусцой может каждый. Слуцкий взял всю вину на себя, чтобы уйти от обвинения игроков.

Я с 2008 года говорю, что мне непонятно, как вообще нужно профессионального игрока, который получает деньги, настраивать? Я этого не понимаю. А уж тем более настраивать на матчи Лиги чемпионов. Но все говорят: «Тренеру нужно настроить игроков».

Я не должен влезать со стороны, но создается впечатление, что футболисты уже устали даже друг от друга. ЦСКА — это команда, в которой не появляется новых лиц. Три-пять лет одни и те же игроки, некоторые там всю жизнь. Тренер один и тот же. Одни и те же шутки. Как семейная пара. Первые 7-8 лет все хорошо, а потом люди устают друг от друга. И потом уже ноги не идут, если говорить о команде. Но футболисты не бегут из-за головы, а не из-за того, что не могут бежать. Возможно, друг другу все надоели.

Возможно, игрокам нужно дать что-то новое, чтобы они задумались. Я никто, чтобы советовать Леониду Викторовичу, но, возможно, футболистам нужно дать новые задания, новую тактическую схему. Перейти на схему 3-5-2, например. Какой-то новый импульс. Чтобы они задумались», – сказал Карпин.