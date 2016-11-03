Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин: «Возможно, футболисты ЦСКА друг другу надоели»

3 ноября 2016, 10:32
19

Известный российский специалист Валерий Карпин дал свою оценку игре ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (0:3).

«Удручает отношение игроков ЦСКА. Много говорится о нехватке двух очень нужных и определяющих игроков. Но проблема сегодня проявилась больше в обороне, чем в атаке. Так, как сегодня оборонялся ЦСКА, никуда не годится.

Не соглашусь, что ЦСКА не был готов физически. Потому что физическое состояние может выйти на первый план во втором тайме, на 70-й минуте. На первых минутах любой плюс-минус подготовленный футболист может выступать на этом уровне.

ЦСКА допускал тактические ошибки. Нельзя в 30 метрах останавливаться защитнику и выбрасыватья, как это было в эпизоде со вторым голом. Щенников не добежал, Фернандес не добежал.

Общее впечатление удручающее. Можно проиграть 3:0, 4:0. Тот же «Ростов» проигрывал 5:0, но такого впечатления не оставлял.

ЦСКА пробежал больше? Бегать просто так трусцой может каждый. Слуцкий взял всю вину на себя, чтобы уйти от обвинения игроков.

Я с 2008 года говорю, что мне непонятно, как вообще нужно профессионального игрока, который получает деньги, настраивать? Я этого не понимаю. А уж тем более настраивать на матчи Лиги чемпионов. Но все говорят: «Тренеру нужно настроить игроков».

Я не должен влезать со стороны, но создается впечатление, что футболисты уже устали даже друг от друга. ЦСКА — это команда, в которой не появляется новых лиц. Три-пять лет одни и те же игроки, некоторые там всю жизнь. Тренер один и тот же. Одни и те же шутки. Как семейная пара. Первые 7-8 лет все хорошо, а потом люди устают друг от друга. И потом уже ноги не идут, если говорить о команде. Но футболисты не бегут из-за головы, а не из-за того, что не могут бежать. Возможно, друг другу все надоели.

Возможно, игрокам нужно дать что-то новое, чтобы они задумались. Я никто, чтобы советовать Леониду Викторовичу, но, возможно, футболистам нужно дать новые задания, новую тактическую схему. Перейти на схему 3-5-2, например. Какой-то новый импульс. Чтобы они задумались», – сказал Карпин.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Монако ЦСКА Карпин Валерий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1478158619
Поддерживаю Карпина, да надо что-то или кого-то менять...
Ответить
Mi6
1478158630
Просто слуц оказался пустышкой хоть
Ответить
KalterJax
1478159013
Сказано всё по делу) мне тоже непонятно, мотивирование людей , получающих миллионы и призовые за каждый матч) если мотивировать так не словами, а рублём, по другому никак ... лишиться своих денег никто не захочет) За что люблю Валеру, так это за то, что может сказать как есть, без купюр) назвать всё своими именами)
Ответить
Nerlinger
1478159258
штрафовать их надо за такие игры!!! а не премиальные давать
Ответить
nik55
1478160226
после такой игры им зарплату 50000 руб на 3 месяца--тогда забегают
Ответить
Фан666
1478160435
Ну вот Еременко дали травки попробовать, внесли новый импульс и вон как парень бегал!
Ответить
VVM1964
1478160545
НАДОЕЛИ ? - " РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ "
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1478161088
Карпин, ты неадекват! Совсем крыша поехала, вернись в спартак )))
Ответить
yorgenbarenz
1478163793
Молодец,Валера !Отличная статья. Её уже перепечатали газеты Правда и Женьминь Жибао.
Ответить
filosof sparty
1478163847
Вполне здравая мысль, кстати... Они сами на себя не похожи. Хоть и главный враг, но такой ЦСКА НАМ НЕ НУЖЕН!!! Даёшь перезагрузку!)
Ответить
Главные новости
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по Родри в 60+6 миллионов
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
16
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
7
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+