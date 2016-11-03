Васильев: «Обидно, что отобрали очки именно у ЦСКА»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев пообщался с представителями СМИ после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0). По его словам, ему немного обидно из-за того, что монегаски отобрали очки у российского клуба.

«Рад за наш клуб, это очень нужная победа. Обидно, что отняли очки именно у этого соперника, а не у другого. Но это спорт, здесь нет места эмоциям: каждый выходит на поле, чтобы победить. Хочу заметить, что у ЦСКА замечательная молодежь, сегодня ребята одержали крупную победу над нашей командой в Юношеской лиге УЕФА. Это вселяет надежду в завтрашний день. В России растут талантливые футболисты, важно их поддерживать, не растерять и дать путевку в будущее.

Думаю, результат справедливый. Настраивали команду на то, чтобы те играли так, как во втором первой встречи в Москве. В принципе, это получилось.

Разочарован, что наши болельщики так приняли Траоре, постоянно свистели в его адрес. Нельзя сказать, что Ласина нам как-то насолил. В прошлом сезоне он был не самым популярным игроком, но я все равно не поддерживаю такое поведение фанатов», – сказал Васильев.