Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Васильев: «Обидно, что отобрали очки именно у ЦСКА»

3 ноября 2016, 10:12
15

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев пообщался с представителями СМИ после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0). По его словам, ему немного обидно из-за того, что монегаски отобрали очки у российского клуба.

«Рад за наш клуб, это очень нужная победа. Обидно, что отняли очки именно у этого соперника, а не у другого. Но это спорт, здесь нет места эмоциям: каждый выходит на поле, чтобы победить. Хочу заметить, что у ЦСКА замечательная молодежь, сегодня ребята одержали крупную победу над нашей командой в Юношеской лиге УЕФА. Это вселяет надежду в завтрашний день. В России растут талантливые футболисты, важно их поддерживать, не растерять и дать путевку в будущее.

Думаю, результат справедливый. Настраивали команду на то, чтобы те играли так, как во втором первой встречи в Москве. В принципе, это получилось.

Разочарован, что наши болельщики так приняли Траоре, постоянно свистели в его адрес. Нельзя сказать, что Ласина нам как-то насолил. В прошлом сезоне он был не самым популярным игроком, но я все равно не поддерживаю такое поведение фанатов», – сказал Васильев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Монако
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mi6
1478157541
Почти, как Урал - Терек
Ответить
Zeff
1478160074
Отдают свои очки кому попало. Сами винонаты.
Ответить
yorgenbarenz
1478163264
Понакупали на наворованное чужих клубов и "скорбят" из-за провала россиян.
Ответить
dimon2602
1478164309
Цска клуб не до еврокубков!!! Какой год их предел это групповая стадия
Ответить
FanatSerj
1478165586
"так приняли Траоре, постоянно свистели в его адрес" - аааааааааааа расизм!!!! закрыть сектора с болельщиками! А то если у нас свиснули в сторону негра так сразу расизм, а подумать, что это не из за цвета кожи, а из за того что игрок унылый в УЕФА не могут.
Ответить
VeniaminS
1478168419
ЦСКА разучилось играть!!!
Ответить
sidul1
1478169508
с этим лимитом теперь не только сборную,но и лигу чемпионов с участием наших клубов смотреть нет желания,Мудко так держать!
Ответить
cska-62
1478177644
Но Траоре очень ПОПУЛЯРЕН у Селюка и Слуцкого! Гешефт, господа армейские болельщики, ничего личного... :-))))
Ответить
ljrljr0505
1478264137
наказать Монако за расизм... А то только у нас замечают Свист и бананы на поле....
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1478378712
Два жида не договорились - пострадал российский футбол!
Ответить
Главные новости
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по Родри в 60+6 миллионов
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
16
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
7
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+