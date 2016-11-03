Президент «Уотфорда» подал в отставку

Президент «Уотфорда» Раффаэле Рива покинул свой пост. Как сообщает источник, итальянец решил уйти после того, как в прессе стали появляться слухи о подделке финансового документа при покупке клуба.

«Я решил уйти в отставку, чтобы сосредоточиться на других бизнес-проектах. Последние четыре года я добросовестно представлял клуб, и мы добились за это время успехов.

Я не согласен с обвинениями и буду защищать свое имя. Всегда буду гордиться временем, проведенным в «Уотфорде», и буду желать клубу удачи в будущем», – заявил он.