Глушаков: «Каррера добавляет эмоций, а у Аленичева характер другой»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как ему играется под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.
– Многие сейчас говорят: с Каррерой «Спартак» бьется на все сто. А что же было до этого – неужели не выкладывались?
– А разве в концовке прошлого сезона, когда мы вырвали путевку в Лигу Европы, были проблемы с самоотдачей? Тоже здорово играли! АЕК – да, провалили. Что касается Карреры, то он просто более эмоциональный человек. В хорошем смысле агрессивный. Может взбодрить. На установке порой доски летают!
– Даже так?
– Каррера добавляет эмоций. И я считаю это правильно. Команде такая обстановка нравится. Никто не жалуется, что итальянец кричит, кипит. У Аленичева характер другой, он человек более мягкий.
Источник: «Спорт-Экспресс»