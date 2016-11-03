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  • Глушаков: «Каррера добавляет эмоций, а у Аленичева характер другой»

Глушаков: «Каррера добавляет эмоций, а у Аленичева характер другой»

3 ноября 2016, 06:52
7

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как ему играется под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

– Многие сейчас говорят: с Каррерой «Спартак» бьется на все сто. А что же было до этого – неужели не выкладывались?

– А разве в концовке прошлого сезона, когда мы вырвали путевку в Лигу Европы, были проблемы с самоотдачей? Тоже здорово играли! АЕК – да, провалили. Что касается Карреры, то он просто более эмоциональный человек. В хорошем смысле агрессивный. Может взбодрить. На установке порой доски летают!

– Даже так?

– Каррера добавляет эмоций. И я считаю это правильно. Команде такая обстановка нравится. Никто не жалуется, что итальянец кричит, кипит. У Аленичева характер другой, он человек более мягкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Медвепут великий
1478147084
Пока пиздячек не получите, работать не хотите? Так?
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VVM1964
1478152624
СОГЛАСЕН С ГЛУШАКОВЫМ , СПАРТАКУ ВСЕГДА НУЖЕН ЭНЕРГИЧНЫЙ МОТИВАТАР , " БЕЗ ЛЮЛЕЙ , КАК БЕЗ ПРЯНИКОВ "
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eleng
1478155352
Несчастного Аленичева все с Каррерой пытаются сравнить. Зачем? Эта аналогия просто подчеркивает, что типа Аленичев был плох. Он сделал дело. Мотивация должна исходить не только от тренера, здесь же не "кожаный мяч" с дворовыми командами а проф футбол.
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ivanthebest
1478176321
Глушаков: "Давно я так не получал в хлебало, когда доска от Карреры мимо меня пролетала"))
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edw7777
1478178126
В третий раз убеждаюсь какой же все-таки подлец этот глушаков.
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