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Бубнов: «Такого ЦСКА я не видел уже давно»

3 ноября 2016, 06:06
27

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру московского ЦСКА в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Монако» (0:3).

«Монако» быстро и легко снял все вопросы о победителе. Сюрпризом это точно не стало, хотя ожидал, что ЦСКА окажет более серьезное сопротивление. Армейцы явно поплыли после первого гола, плюс сказались серьезные кадровые потери. К тому же было видно, что команда психологически очень тяжело пережила поражение от «Спартака». Даже когда игроки выходили на поле, на их лицах как будто читалась обреченность. А после быстрого гола «Монако» даже складывалось впечатление, что они и вовсе не верят в успех. Такого уставшего и надломленного ЦСКА я не видел уже давно.

Каждый гол оказывает влияние на команду — в турнирах такого уровня тем более. Но быстрые мячи стоят особняком. Некоторых они расслабляют, но в случае с ЦСКА получилось наоборот. После него армейцы даже пытаться не стали что-то изменить и играли попросту по инерции. Тогда как «Монако» воодушевился и еще до перерыва снял все вопросы. Более того, во втором тайме хозяева по-прежнему выглядели собранными и вполне могли забить еще парочку мячей.

Шансы ЦСКА на еврокубковую весну после этого поражения невелики. Считаю, что армейцам будет крайне тяжело бороться даже за третье место в группе», — сказал он.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Монако Бубнов Александр
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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serppion
1478143248
"Армейцам будет крайне тяжело бороться даже за третье место в группе". Бубнов бесподобен! Опять капитан очевидность открыл нам глаза. Кто бы сказал Бубнову, что кони сражаются не за места в трамвае.
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FCZenit1990
1478143928
Вначале матча было смотреть приятно как ЦСКА вел игру потом же началась распродажа голов как будто им заплатили на 39 минуте все понятно стало и смотреть на них противно стало
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Реактор
1478146556
опять последние в группе ЛЧ не уровень цска
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VIPded
1478148746
Переживём. Усилимся. И будем побеждать!!!
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SPbZenit12
1478150189
Хорошо что хоть пиво было вкусным. А то вечер был бы насмарку
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товрос
1478150671
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СРАМОТАЛЬНЫЙ КЛУБ АРМИИ С ВРАТАРЕМ ДЫРОФЕЕВЫМ,ИГОРЕК ТВОЙ АНТИРЕКОРД НИКТО НЕ ПОБЬЕТ!!! ГЫ-ГЫ-ГЫ ИЛИ БУ-ГА-ГА
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ufos73
1478153172
Слоганом клуба должна стать фраза "Мы - говно!", а на эмблеме, вместо звезды, конская лепеха
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айор балдёжник
1478153177
красиво вчера поднял на проигрыше чушкарей
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Boniel+
1478156172
ЦСКА в такой "футбол" играет уже три года.И не видеть это Бубнову стыдно.По игре ЦСКА худшая команда в чемпионате.Собрались необученные игроки,которые не умеют ничего.Пасов точных нет,обводок нет,навесы все пустые,ударов по воротам нет,открываний нет,пасов на свободное место нет.И это только азы футбола!Как после таких поражений тренер имеет совесть продолжать работать в клубе?Позор!!!!
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babenko1977
1478160037
сыграли в свою силу ничего удивительного нет
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