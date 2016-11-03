Бубнов: «Такого ЦСКА я не видел уже давно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру московского ЦСКА в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Монако» (0:3).

«Монако» быстро и легко снял все вопросы о победителе. Сюрпризом это точно не стало, хотя ожидал, что ЦСКА окажет более серьезное сопротивление. Армейцы явно поплыли после первого гола, плюс сказались серьезные кадровые потери. К тому же было видно, что команда психологически очень тяжело пережила поражение от «Спартака». Даже когда игроки выходили на поле, на их лицах как будто читалась обреченность. А после быстрого гола «Монако» даже складывалось впечатление, что они и вовсе не верят в успех. Такого уставшего и надломленного ЦСКА я не видел уже давно.

Каждый гол оказывает влияние на команду — в турнирах такого уровня тем более. Но быстрые мячи стоят особняком. Некоторых они расслабляют, но в случае с ЦСКА получилось наоборот. После него армейцы даже пытаться не стали что-то изменить и играли попросту по инерции. Тогда как «Монако» воодушевился и еще до перерыва снял все вопросы. Более того, во втором тайме хозяева по-прежнему выглядели собранными и вполне могли забить еще парочку мячей.

Шансы ЦСКА на еврокубковую весну после этого поражения невелики. Считаю, что армейцам будет крайне тяжело бороться даже за третье место в группе», — сказал он.