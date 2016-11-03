Конте: «Абрамович – требовательный босс»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о владельце команды Романе Абрамовиче. Специалист отметил вовлеченность в тренировочный процесс функционера.

«Он очень требовательный босс, но большой поклонник футбола. Мистер Абрамович – работодатель и владелец, который испытывает большую страсть к футболу. Он хочет знать и понимать твои футбольные идеи. Он отправился вместе с нами в Австрию на тренировочные сборы. Вместе с нашими игроками он смотрел видео, которые я показывал, — он действительно хочет вникать в процесс. Я думаю, это просто изумительно», – сказал Конте.