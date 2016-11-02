Головин: «ЦСКА будет играть с «Монако» только на победу»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что команда в предстоящем матче с «Монако» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов намерена действовать первым номером.

«Будем стараться играть первым номером, взять инициативу, а там уже как получится. Устроит ли нас ничья? Я думаю, что лучше выиграть. Ничья, конечно, неплохой вариант, но мы будем играть только на победу.

Насколько тяжело психологически после поражений в чемпионате? Все равно осадок после таких матчей остается, особенно если взять принципиальный матч со «Спартаком». Но у нас хороший коллектив, в котором все плохое быстро забывается, и никто не поднимает нос, если все хорошо, поэтому думаю, что все уже забыли о плохих результатах», – заявил Головин.