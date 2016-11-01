Селюк: «Если ЦСКА так не нравится Траоре, могу забрать его хоть зимой»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда ЦСКА Ласина Траоре, подчеркнул, что готов забрать своего клиента из армейского клуба уже зимой, если руководство красно-синих не устраивает качество игры ивуарийца. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что летом при комплектовании команды были допущены ошибки. Напомним, 26-летний футболист, права на которого принадлежат «Монако», присоединился к армейцам на правах аренды в июле.

– Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что в летнее трансферное окно клуб взял не тех, кого хотел. Понимаете, о ком он говорит?

– Устал уже обсуждать Ласина. Если ЦСКА захочет, чтобы Ласина покинул клуб и готов отпустить его зимой, то вопросов нет никаких. Пожалуйста, готов к разговору. Есть достаточно других команд, которые готовы видеть футболиста в своем составе. ЦСКА даже хорошо, что у них есть Траоре, на которого можно все свалить – тут не коснулся мяча, там не добежал. Все играют шикарно, кроме нападающего. Он единственный, кто портит всю картину.

Меня удивляет, когда говорят о том, что у Траоре не получилось в Англии. Ласина в «Эвертоне» в первом же матче забил на третьей минуте. А проблема у него была из-за скрытой травмы, которую он получил в «Анжи». Главный тренер «Эвертона» очень хотел видеть его в команде, Мартинес может подтвердить, что из колеи Траоре выбила травма.