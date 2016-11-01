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  • Селюк: «Если ЦСКА так не нравится Траоре, могу забрать его хоть зимой»

Селюк: «Если ЦСКА так не нравится Траоре, могу забрать его хоть зимой»

1 ноября 2016, 17:57
16

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда ЦСКА Ласина Траоре, подчеркнул, что готов забрать своего клиента из армейского клуба уже зимой, если руководство красно-синих не устраивает качество игры ивуарийца. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что летом при комплектовании команды были допущены ошибки. Напомним, 26-летний футболист, права на которого принадлежат «Монако», присоединился к армейцам на правах аренды в июле.

– Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что в летнее трансферное окно клуб взял не тех, кого хотел. Понимаете, о ком он говорит?

– Устал уже обсуждать Ласина. Если ЦСКА захочет, чтобы Ласина покинул клуб и готов отпустить его зимой, то вопросов нет никаких. Пожалуйста, готов к разговору. Есть достаточно других команд, которые готовы видеть футболиста в своем составе. ЦСКА даже хорошо, что у них есть Траоре, на которого можно все свалить – тут не коснулся мяча, там не добежал. Все играют шикарно, кроме нападающего. Он единственный, кто портит всю картину.

Меня удивляет, когда говорят о том, что у Траоре не получилось в Англии. Ласина в «Эвертоне» в первом же матче забил на третьей минуте. А проблема у него была из-за скрытой травмы, которую он получил в «Анжи». Главный тренер «Эвертона» очень хотел видеть его в команде, Мартинес может подтвердить, что из колеи Траоре выбила травма.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (16)
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007abdul007
1478013835
забирайте его хоть сейчас против никто не будет
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Розарио Агро
1478014461
ЗАБИРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРЯМО СЕГОДНЯ!!!!
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gennadiy
1478014575
Зачем его вообще взяли?
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Aztec58
1478015201
Селюк - хабалка базарная.
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за ЦСКА с 1980г
1478016872
цену набивает себе и своему протеже..
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NotFound
1478017144
Забирайте это бревно!
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каа
1478019161
Траоре у него на мелкие расходы... Игрок явно не тот,каким мы его знали... абсолютно инертный..(((не уровень ЦСКА однозначно ..впрочем как и пол команды..
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Тима 88
1478021477
Ребята если честно то его вины мало, он нападающий уоторому создают ситуацию, а не который создвет сам. Цска играет не правильно. Постояно через центр, фланги не работают, ео кроме фернандеса и то он прорывы делает , а не навесы.
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Fucking sportag
1478029551
Черное мертвое дерево,боже мой,быстрее бы зимний перерыв,я очень надеюсь,что его сольют.
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bset
1478032907
Уважение Селюку. Все вокруг понимают, что Траоре бревно, Траоре это подтверждает играми, где от него все отскакивает рандомно все, а Селюк его нахваливает и выставляет в положительном свете. Я бы так не смог.
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