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    • Гинер считает, что ЦСКА не слишком грамотно сработал в летнее трансферное окно

    Гинер считает, что ЦСКА не слишком грамотно сработал в летнее трансферное окно

    Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что в минувшее трансферное окно клубом были допущены ошибки в селекции. Также он объяснил, по каким причинам были отданы в аренду некоторые игроки. Напомним, летом состав армейцев пополнили полузащитник «Динамо» Алексей Ионов и нападающий «Монако» Ласина Траоре. Оба футболиста присоединились к красно-синим на правах аренды.

    «Может быть, мы не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно, взяли не тех, кого хотели. Потом у нас есть масса футболистов, которых мы отдали в аренду, потому что знали, что они не будут играть. Тот же Витиньо, тот же Ткачев. Кого-то будем искать. Селекционная служба работает все время. Доволен ли я ее работой после такого непростого лета? Тут вина скорее не селекционной службы, а моя. Конечно, этим летом самой большой задачей было не игроков найти, а арену достроить. Все сразу – это можно штаны порвать», – сказал Гинер в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 17:25
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    Комментарии (6)
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    алекс88
    1478010445
    Селекция у коней нулевая уже не первый год...надо что-то менять
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    dyema
    1478011621
    Дорого могут обойтись эти ошибки.
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    Kulimen
    1478013103
    Да ну нах...
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    Aztec58
    1478014753
    Не слишком грамотно? Ага, вся грамотность ушла на проталкивание недостроя в эксплуатацию.
    Ответить
    Dobroe Teplo za CSKA
    1478090939
    Гинер правильно признал свою вину
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    ologreds
    1694994403
    numo486460
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