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Гинер выразил полное доверие Слуцкому

1 ноября 2016, 16:27
16

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что продолжает всецело доверять главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на неудачное выступление команды в последних матчах. В 12-м туре РФПЛ армейцы потерпели поражение от «Спартака» (1:3) и теперь отстают от красно-белых и «Зенита», располагающихся на вершине турнирной таблицы, на семь очков.

«У меня доверие, вы знаете, к Леониду Викторовичу полноценное. И на предыдущий, и на данный момент, и, я надеюсь, на будущий. Бывает, люди устают. Я думаю то, что он пошел в сборную и проработал там какое-то время, тоже сказалось на его усталости», – подчеркнул Гинер в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (16)
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yorgenbarenz
1478007060
Так,Слуцкер, устал? Теперь понятно.Недавно "хозяева" Крыльев тоже полностью доверяли тренеру.Буквально через неделю уволили.
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Alexx22
1478007860
Гинеру теперь менять тренера не на что, нынче ЦСКА банкрот, посмотрите на трансферы и долги
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Zeff
1478011482
Всё, что делал до этого Слуцкий, было хорошо!
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Zlatan2718
1478011809
дык - отдохнуть.. в санаторий съездить..
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dyema
1478011886
Доверять можно только самому себе и то по-трезвости)))
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nikita08
1478012606
До зимы.
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Kulimen
1478013422
Можно конечно Слуцкого оставить, но вы его на курсы за границу хоть повозите или мощного тренера найдите к нему в команду, и игроков хоть купите...иначе даже на полную скамейку запасных не хватает. Безусловно Леня знает как сыкливо играть с нашими клубами, но вот ЛЧ его все имеют.
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FanatSerj
1478015768
Если бы это говорил другой руководитель или функционер любой команды РПЛ, то это ровным счетом ничего не зачало, а то еще и наоборот означало, что тучи сгущаются. Гинер же чертяка терпеливый, тренеров так просто не меняет.
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zagrizlik
1478016798
И правильно. Самая большая претензия к Слуцкому,это то,что иногда действительно ссыт поставить молодых,изменить схему и т.д. Играет однообразно,когда есть исполнители это работает,когда нет,то ситуация подобная нынешней.
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за ЦСКА с 1980г
1478018090
Ну вот ху-ли все дое-ались до слуцкого, до гинера, до цска???

ЦСКА стало чемпионом(кто бы что не говорил), построили стадион(мечта всех болел), сборную Леонид вывел на евро(все радовались).

Теперь, по понятным причинам, у Гинера проблема с финансами (долг перед банком немеренный).

А вы, болельщики ЦСКА, ведёте себя как козлы..

А другие болелы просто завидуют,что это не их киперы пропустили в 40 матчах ЛЧ, потому что для этого надо играть в ЛЧ, а их команды там не играют,т.к. у них нет слуцкого.
Им бы хотелось бы и в ЛЧ играть, и слуцкого тренером и стадион новый и гинера хозяином..Но нет у них этого ничего..вот они и сходят на говно..
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