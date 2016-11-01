Гинер выразил полное доверие Слуцкому

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что продолжает всецело доверять главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на неудачное выступление команды в последних матчах. В 12-м туре РФПЛ армейцы потерпели поражение от «Спартака» (1:3) и теперь отстают от красно-белых и «Зенита», располагающихся на вершине турнирной таблицы, на семь очков.

«У меня доверие, вы знаете, к Леониду Викторовичу полноценное. И на предыдущий, и на данный момент, и, я надеюсь, на будущий. Бывает, люди устают. Я думаю то, что он пошел в сборную и проработал там какое-то время, тоже сказалось на его усталости», – подчеркнул Гинер в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».