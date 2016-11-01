Гинер выразил полное доверие Слуцкому

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что продолжает всецело доверять главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на неудачное выступление команды в последних матчах. В 12-м туре РФПЛ армейцы потерпели поражение от «Спартака» (1:3) и теперь отстают от красно-белых и «Зенита», располагающихся на вершине турнирной таблицы, на семь очков.
«У меня доверие, вы знаете, к Леониду Викторовичу полноценное. И на предыдущий, и на данный момент, и, я надеюсь, на будущий. Бывает, люди устают. Я думаю то, что он пошел в сборную и проработал там какое-то время, тоже сказалось на его усталости», – подчеркнул Гинер в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».
Источник: Бомбардир.ру
ЦСКА стало чемпионом(кто бы что не говорил), построили стадион(мечта всех болел), сборную Леонид вывел на евро(все радовались).
Теперь, по понятным причинам, у Гинера проблема с финансами (долг перед банком немеренный).
А вы, болельщики ЦСКА, ведёте себя как козлы..
А другие болелы просто завидуют,что это не их киперы пропустили в 40 матчах ЛЧ, потому что для этого надо играть в ЛЧ, а их команды там не играют,т.к. у них нет слуцкого.
Им бы хотелось бы и в ЛЧ играть, и слуцкого тренером и стадион новый и гинера хозяином..Но нет у них этого ничего..вот они и сходят на говно..