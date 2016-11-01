Алексей Миранчук: «Локомотив» доминировал в игре с «Рубином»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился наблюдениями от гостевого матча 12-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:2).

– Мы доминировали по игре. Создавали неплохие моменты. Обидно, что пропустили с двух «стандартов». Наверное, потеряли концентрацию, оставили на дальней штанге высокорослых футболистов «Рубина», которые использовали свой шанс. Мы неплохо выглядели, контролировали игру. У меня были моменты и в начале, и по ходу матча. Забивай, и дальше будет легче. Но не получилось.

– После двух побед это поражение не ударит по психологии команды?

– Не думаю. Матч нельзя назвать провальным. Мы не уступали «Рубину» и показывали свой футбол, но проиграли. Будем гнуть свою линию, и результат придет.