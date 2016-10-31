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  • Бубнов: «Спартак» вышел на новый уровень. Такой низкий процент брака только у «Барселоны»

Бубнов: «Спартак» вышел на новый уровень. Такой низкий процент брака только у «Барселоны»

31 октября 2016, 20:34
23

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

«Я расшифровал эту игру. По показателям это лучшая игра «Спартака» в нынешнем сезоне. Да вообще, сколько «Спартак» играл, у них таких показателей, как в первом тайме не было. У них всего 16% брака, а такой низкий уровень брака только у «Барселоны». То есть, красно-белые вышли на новый для себя уровень. И сейчас хочешь не хочешь, но надо говорить о работе Карреры.

ЦСКА в том виде, в котором сейчас находится как команда, играет на своем максимуме. То есть она уже прибавить не может. Они играют на пределе. Команда эта возрастная, но за счет опыта и определенного класса играет стабильно. Однако этого ресурса для того, чтобы находиться на своем высоком уровне уже недостаточно. У ЦСКА были серьезные потери в атаке, что повлияло на игру со «Спартаком». Сам матч получился на очень высоком уровне для России», – заявил Бубнов.

Напомним, что по итогам 12-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ. ЦСКА занимает третью строчку.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Барселона Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (23)
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Aztec58
1477935885
Браво, Саша! Всё по делу, приятно читать.
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dyema
1477935922
Чего-то Бубнов сам на себя не похож, обычно хает всех. Наверное заказ получил)))
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filosof sparty
1477936544
Да ёп, что Вы нападаете сразу!?? Он сказал лишь про процент брака, сопоставимый с Барсой!! Там другие исполнители, соответственно с таким браком, они играют на другом уровне!!!
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bset
1477937502
Не, ну если смотреть по последним десяти лет, то да, Спартак нынче хорош. Сколько можно уже болельщикам без чемпионства мучиться. Но вторая половина сезона покажет, кто на что на играет.
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kykyi
1477938180
Логика Бубнова. Мерседес в формуле 1 выигрывает 18 гонок из 20. Лада Калина, в гонках Русская Зима выигрывает 18 гонок из 20. Вывод; Лада Калина машина уровня Мерседса, о как! Команда совершает столько брака, сколько ее вынуждает сделать соперник. Соперники у них РАЗНЫЕ.
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Бриг
1477939915
Да, приходится признать-даже без подсчетов видно, что у Спартака меньше ошибок, чем у всех. Включая Зенит.
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кошмарик
1477940396
вау... и что курят бывшие спартаковцы??? вчера Золотой дождь, сегодня Бубнов.. или бромантан до сих пор через мозг выходит?
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cska-62
1477942016
Не знаю, какой там тайм "расшифровывал" Бубнов, но именно всю первую половину первого тайма красно-белые, при грамотно выстроенной Каррерой игре, допускали просто детские ошибки при последнем или предпоследнем пасе. Иначе бы к перерыву игра была уже сделана! И это отметили все, кто видел матч "Спартак" - ЦСКА, состоявшийся 29 октября 2016 года в Москве. Оценку фантастической работе Карреры лишний раз давать не буду, ибо делал это неоднократно, но Бубнов явно при "расшифровке" что-то перепутал... То ли таймы, то ли матчи... :-))))
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Filllllll
1477942904
А вообще, хотелось небольшую тему сказать. Вроде начинался чемп ужасно, отдали много наших Бесплатно, не договорились с КБ, взяли "толстого" Фернандо, старого Ещенко, и Зобнина из вылетевшего в пердив Динамо. Тренер, даже не бывший главным до этого. И вот неожиданно результат! Круто вобщем, давай родные, продолжайте в том же духе, вопреки всему, и стонем таки чемпионами!!!
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ttter
1477947288
Ну ошибок и передач в никуда стало значительно меньше и это факт.
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