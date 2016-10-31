Бубнов: «Спартак» вышел на новый уровень. Такой низкий процент брака только у «Барселоны»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

«Я расшифровал эту игру. По показателям это лучшая игра «Спартака» в нынешнем сезоне. Да вообще, сколько «Спартак» играл, у них таких показателей, как в первом тайме не было. У них всего 16% брака, а такой низкий уровень брака только у «Барселоны». То есть, красно-белые вышли на новый для себя уровень. И сейчас хочешь не хочешь, но надо говорить о работе Карреры.

ЦСКА в том виде, в котором сейчас находится как команда, играет на своем максимуме. То есть она уже прибавить не может. Они играют на пределе. Команда эта возрастная, но за счет опыта и определенного класса играет стабильно. Однако этого ресурса для того, чтобы находиться на своем высоком уровне уже недостаточно. У ЦСКА были серьезные потери в атаке, что повлияло на игру со «Спартаком». Сам матч получился на очень высоком уровне для России», – заявил Бубнов.

Напомним, что по итогам 12-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ. ЦСКА занимает третью строчку.