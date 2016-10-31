Зимой «Терек» намерен укрепить центр полузащиты

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров поделился трансферными планами клуба на грядущую зиму. По его словам, грозненцам требуется усилить лишь одну позицию.

«Зимой планируем взять одного человека в опорную зону, если найдем. Этого будет достаточно. Остальные линии у нас укомплектованы. Задача на сезон есть – как можно лучше выступить в каждом матче и постараться финишировать в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Сейчас много новых футболистов, команда строится», – сказал Айдамиров.

По прошествии 12-ти туров «Терек» делит с ЦСКА четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 21 очко.